Administraţia Prezidenţială, pusă pe cumpărat... plastilină

Ţara arde şi baba se piaptănă!. Aşa ar putea fi caracterizată iniţiativa Administraţiei Prezidenţiale de a cheltui, în acest an, pe produse de papetărie şi birotică, dublu faţă de anul trecut. Deşi guvernanţii ne sfătuiesc să strângem cureaua cât de bine putem, pentru a trece de această perioadă critică, tocmai preşedintele, care se vrea exemplu de urmat pentru români, se lăfăie să plătească 52.100 de lei pentru aceleaşi categorii de produse pentru care, în 2009, a achitat 25.335 de lei. În caietul de sarcini se precizează că Administraţia Prezidenţială are nevoie, între alte produse de papetărie şi consumabile, de 50 de capsatoare metalice cu o capacitate de capsare de 30 de file şi de cinci capsatoare metalice cu o capacitate de capsare de 120 de file. În ceea ce priveşte decapsatoarele, instituţia doreşte să cumpere 25 de bucăţi, faţă de cele 50 cumpărate anul trecut. În plus, Preşedinţia solicită 50 de foarfece cu lamă din oţel inoxidabil şi mâner din plastic, din care 25 de bucăţi de 15 cm, iar alte 25 de bucăţi, de 21 cm. În 2009, instituţia a cumpărat tot 50 de foarfece de 20 de cm. Dacă în 2009 au fost achiziţionate 50 de perforatoare, cu o capacitate de perforare de 40 de coli, alături de alte 5 perforatoare cu o capacitate de 65 de coli, în acest an, Administraţia Prezidenţială vrea să mai cumpere 50 de perforatoare cu o capacitate de 25 de coli. În anul precedent, instituţia a avut nevoie de două kilograme de plastilină, însă, pentru acest an, şi-a propus să colecţioneze de cinci ori mai multe colete, fiindu-i necesară o cantitate de 10 kilograme. Preşedinţia a specificat ca plastilina să fie \"de calitate, în seturi de câte 10 culori\". Instituţia va cumpăra şi mai multe sticluţe de tuş violet, 30 de bucăţi în 2010, faţă de 25 anul trecut.