17:03:08 / 15 Martie 2014

da ala de la cet

care are carciuma de se numeste 'la plopi; si are si in 4-5 de da berea sub pretul de cumparare de exeplu la metro -bergenbir-2.17, ursus-2.48 ciucas 1.87 cat si la alte societati care aduc marfa la el berea bergenbir-2 lei, ursus 2lei ciucas -1.50 nu face evaziune?