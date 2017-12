Administratori acuzaţi că şi-au înşelat angajaţii

Postul de Poliţie din comuna constănţeană Cobadin a fost, ieri, asaltat de patru tineri care au reclamat ceea ce s-ar putea transforma într-”un scandal monstru”. 24 de muncitori din comuna constănţeană Cobadin, care au lucrat pentru două firme de construcţii din localitate susţin că nu au fost plătiţi pentru munca prestată şi că una dintre cele două societăţi a contractat mai multe împrumuturi bancare, folosindu-se de actele cîtorva dintre ei. Oamenii sînt revoltaţi şi spun că s-au săturat să tot aştepte să-şi primească lefurile de la cele două societăţi: Vela Construct SRL şi Bet Construct 47 SRL, administrate de soţii Dobrina şi Mihai Cădăreanu, din Cobadin. “Eu nu am mai fost plătit de o lună. Mi-am văzut de treabă, dar în momentul în care am rămas fără bani şi a trebuit să mă împrumut pe la prieteni ca să-mi cumpăr de mîncare şi să ajung la serviciu, am încercat să stau de vorbă cu patronul. Mi-a spus că nu are bani acum şi m-a tot amînat de pe o zi pe alta. Ar fi trebuit să primim 70 de lei pe zi, dar nu am văzut niciun ban”, a declarat Techin Nuri, de 20 de ani, unul dintre muncitorii care au venit ieri la postul de poliţie din comuna Cobadin pentru a reclama cele întîmplate. “Eu lucrez aici de o lună şi trei săptămîni. Pentru ultimele 21 de zile nu am văzut niciun ban. Patronul ne-a dat de fiecare dată tot felul de scuze în loc de bani. Ba că o contabilă de la o primărie nu a semnat nişte acte, ba că banii au fost viraţi în contul firmei, dar nu au mai ajuns. Nu mai vreau să tot aud explicaţii de felul ăsta”, povesteşte Florin Chiper, de 34 de ani.

Poliţiştii spun că cei 24 de muncitori au lucrat în 2008 şi în 2009 pentru firmele de construcţii ale soţilor Mihai şi Dobrina Cădăreanu, fără forme legale. Potrivit anchetatorilor, fiecare dintre cei 24 de reclamanţi trebuie să primească de la cele două societăţi restanţe salariale care variază între 1.500 şi 3.000 de lei. Acuzaţiile nu se opresc, însă, aici. “Firma SC Bet Construct 47, administrată de Mihai Cădăreanu, a eliberat mai multe adeverinţe prin care atestă faptul că unii dintre aceşti muncitori sînt angajaţi cu contracte de muncă. Oamenii pe numele cărora s-au emis aceste documente lucrau, însă, fără forme legale”, a declarat cms. şef Ion Ioniţă, şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia. Potrivit anchetatorilor, la audieri, trei muncitori au declarat că Mihai Cădăreanu s-a folosit de actele lor de identitate pentru a-i numi giranţi în cîteva contracte de împrumut semnate cu mai multe bănci, fără ştirea lor. “Este vorba despre credite care variază între 15.000 şi 30.000 de lei”, a precizat cms. şef Ion Ioniţă. În replică, Dobrina Cădăreanu spune că întreaga poveste este orchestrată de fratele ei, care vrea să se răzbune. “Şase angajaţi, nu 24, au de primit bani de la mine. Ceilalţi au fost convinşi să declare astfel de lucruri la Poliţie de către fratele meu, care vrea să-i plătesc un împrumut bancar. Cei trei muncitori care spun că i-am folosit ca giranţi ca să iau credite, mint. Singurul girant pe care l-am avut pentru un împrumut bancar a fost fratele meu şi acest lucru poate fi verificat”, a declarat Dobrina Cădăreanu. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a verifica acuzaţiile aduse de muncitori.