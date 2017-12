Administratori acuzaţi de evaziune

09:13:50 / 14 Martie 2014

e doar inceputul

stati, nu va agitati degeaba. asta e doar inceputul.sa vezi cum au luat la puricat asociatiile de proprietari care fie din necunoastere,fie din cauza vidului legislativ sau neintelegerii unor termeni juridici sunt somate sume ridicole de la 1 leu la sute de lei,scormonindu-se prin evidente de acum 3-4 ani.ce a pazit armata aia de agenti fiscali,de ce nu au tinut legatura cu aceste unitati?i-au lasat sa cada in abatere ca sa le ia si banii sa le aplice si penalitati,sa le dea si amenzi,sa-i cerceteze penal?asa se descopera marea evaziune din Constanta in timp ce marii evazionisti isi fac de cap.duceti-va doamne si domni de la fisc prin toate pietele din Constanta si veti fi intampinati din 5 in 5 metri cu binecunoscuta strigare:"tigari!tigari,avem!".in spatele legaturilor de zarzavat din portbagajele masinilor stau ascunse tigarile de contrabanda sau in boutiq-urile cu diverse carpe,de unde se aprovizioneaza din cand in cand.dar cine sa vada?e mai usor sa stai sa rasfoiesti hartii si sa insemnezi cu x o societate,o asociatie care cat de cat isi plateste darile catre stat.vanatoare de vrajitoare!imi povestea bunicul ca prin 1981 cand in tara era o criza acuta de zahar,ulei,si unii isi faceau stocuri mari tot asa incepuse o campanie de vanatoare.doar ca acum stocurile se formeaza cu ajutorul primariei.daca ii vezi pe unii dintre cei care stau la coada la ajutoare te crucesti si nu-ti vine a crede.cred ca ar trebui sa se mai faca o selectie.sunt foarte multi care inchiriaza vara si nu platesc nimic,soti navigatori,vand diverse bunuri si nu platesc nimic sau platesc trei lulele.dar cine sa-i identifice?