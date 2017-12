Administratori acuzaţi de fraudă şi înşelăciune

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor cercetează penal doi bărbaţi acuzaţi că au păcălit două firme în urma încheierii unor contracte de prestări servicii. Oamenii legii au stabilit că Nicolae C., de 50 de ani, şi Ştefan N., de 60 de ani, ambii Constanţa, asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale din Cernavodă, au indus în eroare două societăţi comerciale, una din Galaţi şi una din Constanţa, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de prestări servicii. Valoarea prejudiciului a fost estimată la 128.002,6 lei, respectiv 335.398,88 lei. În timpul derulării anchetei, oamenii legii au descoperit că, pentru a nu plăti datoriile către cele două firme păgubite, suspecţii au solicitat în instanţă deschiderea procedurii de insolvenţă pentru societatea din Cernavodă, după ce au ascuns şi înstrăinat o parte din active, în dauna creditorilor. Mai mult, cei doi administratori au refuzat să prezinte lichidatorului judiciar documentele şi bunurile aparţinând societăţii pe care o administrau. Poliţiştii spun că Nicolae C. Este mai este acuzat că a ascuns sursa impozabilă, prin declararea imobilului deţinut în Constanţa ca proprietate a altei persoane fizice. El s-a sustras de la plata impozitului la bugetul de stat cu 155.205 lei. Prezentaţi magistraţilor Tribunalului Constanţa, cei doi administratori au fost arestaţi preventiv pentru o perioadă de 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi refuzul de a prezenta documentele lichidatorului judiciar.