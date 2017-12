Administratori cercetaţi penal

08:14:48 / 22 Martie 2014

Administratori cercetati penal

Chiar nu va este rusine reprezentanti ai ipj sa veniti cu asemenea evaziuni fiscale niste sume nesemnificative care nici macar hirtia si pixul pe care-l consumati nu valoreaza. Cutati dragilor marea evaziune cu stopaj la sursa care colcaie in Constanta si in judet recuperati sumele adevarate recuperati bunurile celor care isi intreti luxul cu banii din stopaj la sursa. Ce fel de sefi aveti ??? probabil la fel de incopetenti ca si voi. Daca as fi sefa si ar veni un subalter cu asemea sume la evaluarea anuala ar lua nota 1 (unu). Ma infioara pe mina cui a ajuns tara. Incompetentilor....