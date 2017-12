Administratori săltați pentru o evaziune de 1,3 milioane de euro

17:21:20 / 13 Februarie 2015

sorin

INTERESELE ASCUNSE DIN SPATELE EVAZIUNII FISCALE CU FRUCTE SI LEGUME In ultima perioada se mediatizaza din ce in mai mult o problema majora cu care se confrunta statul roman si anume evaziunea fiscala in sectorul comertului cu fructe si legume. Am vazut ca activitatea institutiilor publice de control, personalul din cadrul anafului, directia antifrauda au intensificat controlale in marile piete si angrouri din tara, cu toate acestea vedem inca comercianti care practica comertul cu pret mai mic la vanzare fata de pretul real lucrul acesta determinand incasari mai mici la bugetul satului. METODELE EVAZIUNII FISCALE PRACTICATE IN MARILE ORASE ALE ROMANIEI 1.TRANSPORT INTERNATATIONAL: Italtia- Romania 2000 euro + tva Grecia- Romania 1400 euro+ tva Turcia- Romania 3000 euro+ tva Spania -Romania 4000 euro+ tva In evidente contabile ale firmelor evazioniste aceste transporturi apar la sume mult mici intre 500-1000 euro cu Tva 2. ACHIZITIE MARFA( DIN UNIUNEA EUROPEANA SI AFARA EU): -ROSII ORIGINE ITALIA, pret de achizitie 1 euro/Kg -CLEMENTINE ITALIA, 0.40 euro/ kg -PERE ITALIA, 0.80 euro/ kg - SALATA ITALIA 4 euro/bax In evidentele contabile ale firmelor evazioniste aceste produse sunt achizitionate la preturi mult mai mici. 3. TRANSPORT MARFA BULGARIA, UNGARIA, MOLDOVA-ROMANIA ( FARA DOCUMENTE FISCALE, PROVENIENTA) La punctele de frontiera, marfa achizitionata in cantitati mai mici ( transportata in dube) nu este controlata de agentii de frontiera, sau daca este controlata si se decopera nereguli, pretul de intelegere al organelor de control este de 100 euro. Analizand aceste aspecte, se naste intrebarea daca organele de control efectueaza controale periodice, de ce nu se i-au masuri concrete ca aceste sa nu se mai practice?Este evident ca toate acestea le-au atras atentia dar ce inca nu sunt trasi la raspundere cei in cauza, cine defapt are interesul ca mafia evazionista sa se sustraga de la plata reala a tvu-lui, si cand se va respecta legea? Am facut mai multe sesizari in privinta aceasta dar nu s a luat nici o masura din cauza faptului ca am am formulat sesizarea anonim, facandu-se eforturi mai mult sa se afle identitatea mea decat sa rezolve problemele sesizate. Sesizările anonime sunt luate în considerare ( dacă prezintă indicii clare ce pot face obiectul autosesizării organelor de urmărire penală). Daca cautati dovezi clare referitoare la asta, le puteti gasii exemplu in documentele firmelor din angrouri sau magazine evazioniste. ex. SC PETRA TRADING SRL Afumati, Linia de centura dreapta nr.92, Complex Comercial Legume-Fructe, Stand C28 SC EUROTRADE MAXIM SRL Afumati, Str. Linia de Centura Dreapta nr. 92, complex comercial SU-Market, stand 11, lot 3 SC BIG TOP FRUITS SRL AFUMATI, SOS. LINIA DE CENTURA ,NR92 If B16 SC OLA FRUCT SRL AFUMATI, LINIA DE CENTURA, NR.92,C24 SC SUD FRUIT SRL AFUMATI,LINIA DE CENTURA, NR. 92, B29 SC MOGOS FRUIT SRL AFUMATI,LINIA DE CENTURA, NR. 92, A18 SC ESPANIA ITALIA FRUTTA VERDONA GRUPPO IMPORT EXPORT SRL Afumati, Str Linia de Centura Dreapta, Nr 92, Stand A28 SC PANFOOD CG INTERNATIONAL SRL AFUMATI,LINIA DE CENTURA, NR. 92, B7