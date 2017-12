15:47:04 / 02 Noiembrie 2015

Rusine Oprea si primarului Fagadau

Oprea avea autoritatea sa inchida toate locatiile publice pentru verificari. Nu a facut-o. La nici 24 de ore, in Constanta, in culture pub aflat in incinta Casei de Cultura, a avut loc un incendiu sinistru de similar. Din cate am inteles, o aeroterma a luat foc urmata de intreaga instalatie electrica(probabil veche si total inacdecvata unor sarcini electrice mari) care a incendiat lambriurile din lemn. Doar hazardul si interventia prompta a angajatilor(doi dintre ei intoxicati cu fum) i-a salvat de la o moarte sigura. In acea seara, in Casa de Cultura urma sa aiba loc un concert,din fericire anulat. Se pare ca respectiva sala a suferit si ea avarii in urma incendiului. Daca instalatia ar fi luat foc si in sala de concert aprinzand atat izolatia fonica si lambriurile de lemn am fi avut acum o tragedie mult mai mare decat cea din colectiv.