Administratorii lacului Siutghiol, anchetaţi pentru că au reclamat un braconaj

Firma SC Marin SRL, care administrează lacul Siutghiol, a intrat în conflict cu societatea Agil SRL, din cauza unei suprafeţe de luciu de apă, de 15 ha. Întregul scandal a izbucnit vineri după-amiază, după ce agenţii de pază ai firmei SC Marin SRL au zărit pe lac o barcă în care se găseau mai mulţi braconieri, care aruncaseră în apă mai multe plase monofilament. Directorul firmei SC Marin SRL, Bogdan Marin, susţine că sosirea lucrătorilor Secţiei 2, pe care i-a chemat chiar el, a complicat şi mai mult lucrurile, oamenii legii purtîndu-se cu el şi cu angajaţii săi ca şi cum ei ar fi fost infractorii. Directorul firmei SC Marin SRL spune că a fost bruscat de lucrătorii Secţiei 2 Poliţie, care au intervenit, după ce el a apelat linia unică 112, pentru a reclama faptul că pe lacul Siutghiol, pe care l-a concesionat în întregime de la Direcţia Apelor Dobrogea Litoral, se află o ambarcaţiune în care se găsesc braconieri. „Agenţii de pază ai societăţii Marin SRL, administratorul fondului piscicol din lacul Siutghiol, au observat pe luciul de apă, în dreptul cartierului Palazu, o barcă care bracona cu plase monofilament. După ce m-au sunat agenţii de pază ca să mă informeze, am plecat la sediul societăţii, de unde am luat o şalupa rapidă. Împreună cu agenţii, am adunat plasele monofilament din apă. Apoi am sunat la Secţia 2 de Poliţie şi le-am solicitat poliţiştilor să vină în baza militară de la Palazu. Oamenii legii au venit însă în curtea firmei Agil SRL, unde m-au chemat şi pe mine prin semne şi fluierături. Cînd am ajuns la mal, reprezentanţii Agil SRL, de faţă cu poliţiştii, au pus mîna pe barcă, au început să ne bruscheze şi ne-au spus că se confiscă barca. Apoi am fost luat cu forţa şi dus la Poliţie”, a declarat Bogdan Marin. Tînărul spune că a fost foarte surprins de aerul prietenos pe care lucrătorii Secţiei 2 l-au afişat faţă de reprezentanţii SC Agil SRL de-a lungul întregii poveşti: „Eu am fost cel care a chemat poliţia şi tot pe mine m-au luat la secţie pentru a mă verifica”, a declarat uimit Bogdan Marin. Potrivit anchetatorilor, după primirea apelului, lucrătorii Secţiei 2 s-au deplasat la faţa locului şi au văzut pe lac o ambarcaţiune în care se aflau trei persoane. „Aceste trei persoane scoteau din apă o plasă de pescuit. Cînd au venit la mal, poliţiştii au încercat să-i legitimeze pe cei trei bărbaţi care nu aveau asupra lor documentele şi, din acest motiv, au fost aduşi la Secţia 2 pentru verificări”, a prezentat sinsp. Ionel Ruţă, din cadrul Secţiei 2, propria versiune asupra evenimentelor petrecute vineri după-amiază. Bogdan Marin spune că a fost bruscat de lucrătorii Secţiei 2, care l-au urcat cu forţa în dubă: „Am fost luat cu forţa şi urcat în duba de poliţie. Am vrut să cobor pentru că mi se făcuse rău şi poliţistul care discuta mai mult decît prieteneşte cu angajaţii Agil SRL m-a bruscat, m-a trîntit şi, cînd am spus că mi se face rău, mi-a răspuns: „Lasă mă, mori tu şi pe urmă mai vedem”. Am fost adus la poliţie ca un infractor şi anchetat”. Bogdan Marin explică faptul că deţine documente care atestă clar faptul că firma Marin SRL administrează lacul Siutghiol, în baza contractului încheiat cu DADL: „Din 21 decembrie 2006, lacul este în administrarea Apelor Române, iar noi avem contract de administrare cu Apele Române pentru toată suprafaţa de 1.900 ha a lacului. Cei de la Agil susţin că au şi ei o porţiune de lac, în baza unui contract încheiat cu vechiul administrator al lacului, Administraţia Domeniului Statului. De fapt, ei au avut un contract pentru 15 ha de teren, cu destinaţie agricolă luciu de apă, încheiat cu ADS, dar care nu mai este valabil din momentul publicării OUG 662 pe 21 decembrie 2006 privind inventarul domeniului public şi privat al statului. Conform anexei 12 a ordonanţei, Lacul Siutghiol se află în administrarea Apelor Române. Aşa stînd lucrurile, ei au neobrăzarea să susţină că eu mă aflam pe suprafaţa lor, cînd de fapt este exact invers. Justiţia îşi va spune cuvîntul”. Bogdan Marin mai spune că, după ce au fost depistate pe lac, persoanele surprinse braconînd de către agenţii de pază ai firmei sale au abandonat plasele în apă şi au tras barca la mal, în curtea societăţii Agil SRL.

De cealaltă parte, în pofida evidenţelor, administratorul firmei Agil SRL pretinde că Bogdan Marin şi agenţii săi de pază braconau în apele care le-ar aparţine: „Am fost chemat de şeful pazei de la Agil, pentru că persoane de la societatea Marin au încălcat proprietatea şi s-au găsit nişte plase monofilament într-o şalupă. Eu am venit direct la Poliţie, nu cunosc alte detalii decît ce mi-a spus şeful pazei. Noi acolo avem o suprafaţă de 15 ha de luciu de apă, date de ADS (n.r. Agenţia Domeniilor Statului), iar cei de la Marin SRL au încălcat dreptul ăsta de proprietate. Suprafaţa totală a lacului este de 1856 de ha. Ei au 1400 şi ceva de ha, nu au delimitare, iar eu am proces-verbal de punere în posesie pe cele 15 ha. Eu am un contract de arendă pe care plătesc redevenţă. Barca lor nu este confiscată de noi, pentru că eu nu am dreptul să o confisc, dar ambarcaţiunea va rămîne în custodie la SC Agil. Dacă ei spun că este lacul lor, trebuie să prezinte documente”, a declarat Valeriu Răduţă, administratorul SC Agil SRL fără să explice de ce rămîne barca în custodia lui şi fără să explice de ce este valabil... un contract încheiat cu o altă instituţie decît proprietarul lacului.