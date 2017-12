Administratorul „Polaris“ rămâne în arest

12:13:02 / 12 Octombrie 2017

Stroe si ai sai

Pe cand vom auzi si de anchetarea talharilor de la 2x1 Holding? Cand vor fi anchetate traficul de influenta, luarea de mita, spolierea constantenilor de tristul cuplu Dumitache Ion si Stroe Felix? Cand se va incheia aceasta mascarada si vor fi anchetate cu simt de raspundere hotiile care se fac in Portul Constanta? Se pare ca acum asistam DOAR la o reglare de conturi mafiota, in care unii au pactizat cu SISTEMUL, se infiltreaza peste tot in structurile de decizie - in special tineri pensionari de stat, militieni, vamesi, portarei, apevisti - si folosind procuratura ii elimina pe ceilalti de peste tot. Asta pentru ca indivizi de genul asta nu reprezinta nimic in fata cetatenilor si niciodata nu I-ar vota NIMENI. In Romania democratia a sucombat sub atacul statului securistic mafiot, ai carui reprezentanti de baza sunt, paradoxal, cei tineri sau foarte tineri si, de altfel, fara nicio sansa in viata, intrucat cei mai multi dintre ei au absolvit diverse forme de invatamant tip sereleu (Saguna, Spiru, Cantemir, Gaudeamus etc) si sunt agramati, analfabeti functional, dar extrem de dornici de parvenire. Exemple in acest sens sunt Tutuianu, Babu, Rasauteanu, Palaz, Learciu, Fagadau si altii ca astia pusi pe diverse functii, ei avand muci in freza. Cine ii tine si ii sustine? De ce arata orasul de rahat, prafuit si intunecat?