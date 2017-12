Administratorul Polaris, reținut de DNA. Pică înțelegerea cu Primăria?

12:58:45 / 04 Octombrie 2017

ADEVAR !

INTR-ADEVAR, ORASUL CONSTANTZA CANDVA A FOST : FRUMOS, LINISTIT, CURAT, CU SPATII VERZI, OAMENII VESELI, PE CAND ACUM : MIZERIE, RAUTATE CAT CUPRINDE, MIZERIE MORALA PESTE TOT SI CAT CUPRINDE, PODURILE SUNT PARCA DUPA BOMBARDAMENT, ORASUL "PARCA SE MUTA" ! DE LA MIZERIE, GROPILE PE CARE LE INTALNESTI LA TOT PASUL, TROTUARELE OCUPATE DE MASINI, PASAJELE SUNT UN DEZASTRU, PARCURILE AU DEVENIT LOCURI PUSTII SI BANTUITE DE ORICE, DAR NU DE OAMENI CARE VOR SA SE PLIMBE ORI SA SE ODIHNEASCA IN LINSTE LA UMBRA COPACILOR SI CIRIPITUL PASARILOR, FANTANILE ARTEZIENE FUNCTZIONEAZA IN ALTE ANOTIMPURI, IN LOC SA FUNCTZIONEZE VARA, GUNOAIELE LUI MARTIN EDUARD, ALE CONSILIERILOR LOCALI CONSTANTZENI SI ALE LUI FAGADAU DECEBAL, AU INGROPAT CONSTANTZA SI NOI, CONSTANTZENII PLATIIIIIIIIIIIIIIIIM CURATZENIA ORASULUI DE POMANA SI II VOTAM IN PROSITE PE GOLANII, NEMERNICII SI DERBEDEII ASTIA POLITICI DE ATATA AMAAAAAR DE TIMP SI NU, NE TREZIM ODATA LA REALITATE, CA PUTEM VOTA OAMENI, CA : MARIANA GAJIU DE LA CUMPANA , VRABIE DE LA PESTERA SI CARE OR MAI FI ! " DESTEAPTA-TE, ROMANE DIN SOMNUL CEL DE MOARTE " ca SOMNUL NATZIUNII, NASTE MONSTRII, EXEMPLU CONCLUDENT : FAGADAU DECEBAL SI CONSILIUL LOCAL DIN CONSTANTZA !