Admitere doar cu Bac-ul la UMC Locuri neocupate la ”Ovidius”

Pericolul închiderii unor specializări nu planează și asupra Universității Maritime din Constanța (UMC) care se mândrește că toate locurile la fără taxă, dar și o parte dintre cele de la cu taxă au fost ocupate de studenți încă din prima sesiune de admitere. Deși pentru sesiunea a doua au fost anunțate, săptămânile trecute, 275 de locuri, rectorul UMC, conf. univ. dr. Violeta Ciucur, a afirmat că, la specializările principale pentru pregătirea în domeniul maritim, aproape toate locurile au fost ocupate. Cele mai multe locuri vacante au rămas la specializările conexe cu specializarea generală, respectiv Inginerie economică în transporturi, Ingineria mediului și Ingineria Electronică. ”Și la aceste specializări avem locuri ocupate, însă probabil vom avea doar o grupă și nu două sau trei grupe, așa cum era prevăzut, însă, din fericire, nu vor fi închise specializări”, garantează rectorul.

ADMITERE DOAR CU NOTA DE LA BAC Cei care vor să devină studenți la UMC și nu s-au înscris încă la una dintre cele șapte specializări unde mai sunt locuri trebuie să se grăbească, pentru că dosarele pot fi depuse până pe 15 septembrie. Noutatea o reprezintă faptul că viitorii studenți nu vor susține examen de admitere pentru ocuparea unui loc la facultate, ca în sesiunea din iulie. ”În sesiunea aceasta, admiterea se face doar pe bază de dosar, unde media obținută la Bacalaureat contează în proporție de 100%”, a spus conf. Ciucur. Locuri disponibile mai sunt la specializările Navigație (37 de locuri), Electrotehnică (11), Inginerie economică în transporturi (32), Ingineria mediului (72), Tehnologii și sisteme de telecomunicații (35), Navigație în limba engleză (55) și Electromecanică în limba engleză (29). Referitor la locurile cu predare în limba engleză, în anii trecuți, acestea au fost ocupate de studenți străini, cei mai mulți originari din Nigeria. Rectorul UMC a anunțat că și în acest an au fost depuse cereri de înscriere din partea studenților nigerieni, care urmează să fie aprobate de Ministerul Educației. ”În acest moment, studenții nu au sosit încă la universitate, dar cred că vor veni și în acest an, pentru că au depus actele pentru a deveni studenți la UMC”, a explicat rectorul. Ea a completat că studenții străini deja înmatriculați s-au acomodat ușor și se pregătesc pentru perioada de restanțe și începutul noului an universitar.

CONTINUĂ ÎNSCRIERILE ȘI LA ”OVIDIUS” Și la Universitatea ”Ovidius” din Constanța continuă înscrierile până pe 14 septembrie. Cei mai mulți candidați s-au îndreptat pentru licență spre specializări de la Medicină, Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Drept și Științe Administrative, Științe ale Naturii și Științe Agricole și Medicină Dentară. Chiar dacă sunt încă vacante locuri la fără taxă, interesul rămâne scăzut pentru câteva specializări. La Fizică tehnologică, din cadrul Facultății de Științe Aplicate și Inginerie, la Muzică religioasă și Teologie Ortodoxă Didactică, din cadrul Facultății de Teologie, dar și la Inginerie economică în construcții, din cadrul Facultății de Construcții, numărul de dosare depuse a rămas, până în prezent, scăzut, neîntrunind minimul de 15 candidați necesar pentru formarea grupelor.