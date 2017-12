Admitere... doar cu buletinul

Fraudele numeroase de la examenul național de Bacalaureat din ultimii ani au speriat profesorii, care nu mai știu ce măsuri să ia pentru ca evaluările, fie ele de admitere sau finale, să se desfășoare corect. În ultimii ani, elevii și studenții au arătat că sunt inventivi când vine vorba de metode de copiat. Astfel, la Bac-ul din acest an, un elev de la Arad a fost prins cu un pix ce avea încorporată o cameră video minusculă. Tot în 2014 și tot la examenul de Bac a fost adusă în discuție o altă metodă de copiat ce implica instrumentele de scris. La Arad sunt anchetați un inspector și alte cadre didactice, după ce ar fi încercat să fraudeze examenul. Mai exact, potrivit procurorilor, la domiciliul profesorilor implicați au fost găsite liste cu numele și cu semne pentru recunoașterea lucrărilor, dar și pixuri cu pastă ce putea fi ștearsă. Profesorii corectori recunoșteau lucrările și ștergeau răspunsurile greșite, urmând să completeze cu răspunsurile corecte. Tocmai pentru a preveni astfel de incidente, Comisia Centrală de Admitere (CCA) de la Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) a luat măsuri drastice pentru a zădărnici tentativele de copiat ale candidaților. Și pentru că aparatura modernă este folosită de tineri și la copiat, niciun tânăr care dorește să devină student ovidian nu va avea acces în sălile de examen cu vreun aparat tehnic sau electronic. Ei vor lăsa acasă nu doar telefoanele, ci și ceasurile, dacă vor să intre în examen. La corpul B al campusului universitar constănțean a fost afișat regulamentul de desfășurare a examenului de admitere la Medicină și la Farmacie. În acest an, candidații la cele două specializări vor primi nu doar ciorne și foile de examen, ci și instrumentele de scris. În regulamentul de organizare a concursului de admitere de la Facultatea de Medicină se precizează foarte clar că pixurile pentru redactarea lucrărilor vor fi înmânate candidaților de comisia de examen. ”Nu se acceptă posesia asupra candidaților a altor instrumente de scris în afara celor primite de la Comisia Tehnică de Admitere”, se arată în regulamentul afișat în mai multe locuri la avizier. Este pentru prima dată când CCA recurge la măsura de a oferi și instrumentele de scris candidaților, tocmai pentru a combate tentativele de fraudare a examenului. ”Nici profesorii supraveghetori nu vor intra în sălile de examen cu aparate electronice și tehnice. Alte măsuri sunt referitoare la ora de întâlnire a CCA, la extragerea membrilor din comisii, care se va face în dimineața zilei de examen”, a precizat purtătorul de cuvânt al UOC, Daniel Citirigă. De asemenea, ca măsură suplimentară de securitate, la Facultatea de Farmacie, care anul trecut a fost implicată într-un scandal referitor la fraudarea examenului de admitere, lucrările din acest an vor fi scanate și corectate de computer. Pentru concursul de admitere, CCA anunță că în intervalul de desfășurare a testării, pe 23 și 25 iulie, până la ora 13.00, când se derulează admiterea la Medicină, respectiv Farmacie, este interzis accesul în sediul universității al altor persoane care nu sunt candidați sau membri în comisie. De asemenea, candidații, odată intrați în sala de examen, nu mai pot ieși până la încheierea lucrării scrise. Toate aceste măsuri au scopul ca asupra examenului de admitere de la UOC din acest an să nu planeze nicio suspiciune legată de corectitudinea derulării acestei probe.