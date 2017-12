Admiterea la liceu, nemodificată anul viitor

Examenul de admitere în liceu rămâne nemodificat pentru anul şcolar viitor, în schimb Ministerul Educaţiei ia în calcul oportunitatea aprobării unor modificări la examenul de bacalaureat, a anunţat, ieri, secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, Oana Badea. \"În legătură cu modificările care ar putea apărea la admiterea la liceu, acestea ar deveni operaţionale în anul şcolar 2011-2012. Evaluarea pentru admiterea în liceu va viza o disciplină practică, respectiv competenţe digitale şi două evaluări trans-curriculare, probe scrise, una la matematică şi ştiinţe iar a doua la limba română şi o limbă străină\", a declarat Oana Badea. Secretarul de stat a mai spus că admiterea în liceu se va face pe baza portofoliului educaţional. În cazul în care elevii se înscriu la un liceu unde numărul de candidaţi este mai mare decât numărul de locuri, atunci ei vor susţine o probă de selecţie. \"În admiterea în liceu, portofoliul educaţional reprezintă 70%, iar rezultatul probei de selecţie 30 la sută. Conducerea unităţii de învăţământ este obligată să anunţe cu un an înainte în ce constă proba de selecţie\", a precizat Oana Badea. În legătură cu examenul de bacalaureat, secretarul de stat a arătat că Ministerul Educaţiei ia în calcul oportunitatea implementării unei modalităţi noi de evaluare pentru anul şcolar 2010-2011. \"S-ar putea ca acest nou tip de bacalaureat să devină operaţional chiar în anul şcolar 2010-2011, în cazul în care legea va fi promulgată în această vară. Noul bacalaureat va conţine cele trei probe de competenţe, susţinute în timpul anului şcolar, şi două probe scrise. O probă vizează limba română şi o limbă străină, iar a doua, în funcţie de profil, este o evaluare trans-curriculară\", a explicat secretarul de stat. Proiectul legii educaţiei introduce un nou tip de evaluare a elevilor, numit \"potrofoliu educaţional\", care va reprezenta o carte de identitate educaţională, cuprinzând totalitatea diplomelor, certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute de şcolari. \"Acest nou tip de evaluare se realizează printr-un instrument nou creat, numit portofoliu educaţional. Acesta cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Portofoliul educaţional va reprezenta elementul central al evaluării învăţării. Utilizarea portofoliului educaţional va începe cu clasa pregătitoare şi va reprezenta cartea de identitate educaţională a cetăţeanului\", potrivit proiectului Legii educaţiei. Totodată, evaluarea elevilor se va realiza prin testări în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, iar în funcţie de rezultatele obţinute de şcolari, profesorii vor avea obligativitatea să dezvolte planuri individuale de învăţare, atât pentru cei cu rezultate slabe, cât şi pentru cei cu performanţe. Evaluarea finală va fi organizată la clasa a IX-a şi va consta într-o testare naţională transcurriculară, cu întrebări din disciplinele comune unei arii (spre exemplu întrebări din matematică, fizică, chimie, biologie), două probe scrise de evaluare a competenţelor de comunicare în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, plus evaluarea competenţelor la matematică şi ştiinţe, precum şi o probă practică, prin care vor fi evaluate competenţele de utilizare a calculatorului. Potrivit proiectului de lege, liceul devine o etapă intermediară spre trecerea la facultate, care oferă aprofundarea cunoştinţelor generale, în cazul liceului teoretic de trei ani, dar şi obţinerea unei calificări profesionale. Proiectul de lege privind educaţia naţională a fost discutat şi avizat de Guvern, într-o primă lectură, urmând să fie prezentat în dezbatere publică pentru o perioadă de două săptămâni, la finalul căreia va fi dezbătut din nou în Guvern în vederea aprobării finale, a anunţat, miercuri, premierul Emil Boc.