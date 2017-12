Admiterea pentru viitorul personal medical

Viitorii medicinişti se pregătesc de admitere, concursul la Facultatea de Medicină, din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa, fiind stabilit, în acest an, pe 21 iulie, iar procedura de examinare va fi neschimbată, respectiv 100 de întrebări grilă, în cazul candidaţilor la Facultatea de Medicină Generală, iar în cazul celorlalte specializări, 60 de grile. În cazul Colegiilor de balneofizioterapie şi laborator clinic vor fi susţinute concursuri de dosare. Decanul facultăţii, prof. univ. dr. Petru Bordei, a anunţat că taxele care vor fi percepute pentru şcolarizarea studenţilor vor rămâne neschimbate. Şi în acest an vor fi scoase la concurs, în cazul Facultăţii de Medicină Generală, 127 de locuri finanţate de la bugetul de stat şi 150 de locuri cu taxă. „Sperăm să mai obţinem 18 locuri, să ajungem la 145 de locuri la fără taxă”, a precizat decanul. Studenţii Facultăţii de Medicină din Constanţa au posibilitatea să meargă la schimburi de experienţă în facultăţi similare din străinătate. La Constanţa sunt şi studenţi care îşi vor face practica de vară la Viena, unde vor fi plătiţi cu 400 de euro pe lună. La Facultatea de Medicină Dentară sunt disponibile 56 de locuri finanţate de la buget şi 44 cu taxă, în vreme ce, la Facultatea de Farmacie, cei interesaţi au la dispoziţie 25 de locuri finanţate de la buget şi alte 173 de locuri nefinanţate. În acest an, nouă locuri sunt destinate cetăţenilor de etnie romă şi celor veniţi din Republica Moldova.