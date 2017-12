Adolescent condamnat pentru evadare

Judecătorii Tribunalului Constanţa au dat, ieri, sentinţa în procesul în care un adolescent de 16 ani este acuzat că a fugit de sub escortă din curtea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ). Ilie Claudiu Moldovan a fost condamnat la un an şi opt luni pentru comiterea infracţiunii de evadare. Sentinţa nu este definitivă. Reamintim că Moldovan a reuşit să evadeze din curtea IPJ Constanţa, anul trecut pe 30 august, profitînd de neatenţia poliţiştilor care îl duceau în arestul instituţiei. Adolescentul, care a fost reţinut de lucrătorii Postului de Poliţie Costineşti sub acuzaţia de furt, a reuşit să se facă nevăzut, chiar dacă era încătuşat. După ce s-a strecurat pe lîngă cei trei poliţişti care îl escortau, băiatul a sărit gardul IPJ Constanţa şi a reuşit să intre în curtea unei case învecinate cu sediul Inspectoratului. Într-o magazie, adolescentul a găsit o pînză de bomfaier cu ajutorul căreia a tăiat lanţul cătuşelor pe care le avea la mîini, după care s-a deplasat spre gară, apoi spre cartierul Km 4-5, la un cunoscut poreclit „Eden“, de la care a împrumutat 20 de lei fără a-i spune că a evadat. A plecat apoi, cu un taxi, în localitatea Tuzla, la locuinţa părinţilor săi, unde a ajuns în jurul orei 22.00. De acasă a luat o pătură, mai multe haine şi 300 de lei şi a fugit la o fermă situată la marginea localităţii. Evenimentul a fost făcut public abia după o săptămînă, timp în care poliţiştii constănţeni au încercat, fără succes, să dea de urma adolescentului fugar. Ilie Claudiu Moldovan a fost prins după o lună, pe 27 septembrie 2007, în localitatea Eforie Sud, în urma unei ample acţiuni la care au participat zeci de poliţişti din Mangalia, Constanţa, Eforie şi Tuzla, dar şi lucrători din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă. Potrivit anchetatorilor, în perioada în care a fost căutat, Ilie Claudiu Moldovan s-a deplasat în permanenţă prin tot judeţul, îngreunînd astfel căutările poliţiştilor. Anchetatorii spun, că timp de o lună, cît s-a ascuns, Moldovan a luat legătura cu prietena lui şi cu alte rude. Conducerea IPJ Constanţa a dispus la acea vreme şi cercetarea disciplinară a celor trei poliţişti care l-au scăpat printre degete pe Ilie Claudiu Moldovan. În urma anchetei, ag. şef adj. Puiu Răileanu de la Poliţia Costineşti a fost trecut pe o funcţie inferioară şi mutat la Poliţia Mangalia ca agent de Siguranţă Publică, fiind retrogradat de la agent I la agent III, iar sinsp. Gelu Manolescu a primit o mustrare. De asemenea, sinsp. Gelu Manolescu i s-a interzis să participe timp de un an la concursurile organizate de IPJ Constanţa. Al treilea poliţist implicat, scms. Constantin Aramă, detaşat pe litoral de la IPJ Vaslui, a fost, la rîndul lui, retrogradat.