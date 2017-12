Adolescent de 16 ani acuzat de omor

La doar 16 ani, un adolescent din Feteşti a fost reţinut de oamenii legii, sub acuzaţia că a ucis în bătaie un bărbat care putea să-i fie tată. Din câte se pare, totul a plecat de la consumul de alcool şi de la o datorie de 20 de lei. Crima a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, la depozitul de lemne de la marginea localităţii Tuzla. Autorităţile au fost sesizate de un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Constanţa, solicitat să intervină pentru a acorda îngrijiri medicale paznicului depozitului de lemne. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva bărbatului viaţa, acesta decedând la scurt timp din cauza leziunilor grave suferite. „La depozit lucrau mai mulţi bărbaţi, printre care şi acest copil de 16 ani. Obişnuiau să bea împreună. În seara când s-a întâmplat nenorocirea, am auzit că victima, care cred că avea vreo 43 de ani, s-a luat la ceartă cu acest adolescent, care era beat. Colegii lui mi-au spus că întregul conflict a pornit de la o datorie de 20 de lei, bani de băutură. S-au luat la bătaie şi adolescentul l-a lovit cu o bâtă şi un ciocan“, a declarat un localnic, Ionuţ P.

SUSPECT REŢINUT Adolescentul a fost reţinut, vineri, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, sub aspectul comiterii infracţiunii de omor, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Investigaţiile sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc această crimă. Localnicii spun, însă, că autorul crimei ar fi un alt coleg de muncă al victimei. „Eu cred că vor să muşamalizeze acest caz. Nu ştiu de ce, dar până acum nu am văzut să se spună nimic despre cele întâmplate. Eu am înţeles că, în momentul în care a avut loc bătaia, în cabana în care stătea paznicul se mai afla un bărbat din Feteşti. El ar fi cel care l-a lovit pe paznic. Nu pot să înţeleg ce interese ar fi la mijloc, dar cred că băiatul acesta de 16 ani a fost băgat în faţă“, a adăugat Ionuţ P.