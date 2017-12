Adolescent dispărut

Poliţiştii din comuna constănţeană Mereni încearcă să găsească un adolescent, în vârstă de 16 ani, din localitate, care a dispărut de la domiciliu în urmă cu aproape o lună. Părinţii lui Elvis Virgil Vieriu le-au povestit oamenilor legii că fiul lor a plecat de acasă pe data de 4 octombrie, fără să le spună unde merge şi când are de gând să se întoarcă. De atunci, nu au mai primit nicio veste de la el. Îngrijoraţi, părinţii adolescentului au cerut ajutorul poliţiştilor. Conform poliţiştilor, Elvis Virgil Vieriu mai are la activ câteva „evadări” de acest gen, în timpul cărora a încercat să-şi găsească un loc de muncă în diferite localităţi din judeţul Constanţa. Niciodată, însă, nu a lipsit atât de mult de acasă. Elvis Virgil Vieriu are 1,60 metri înălţime, 72 de kilograme, constituţie atletică, păr blond, tuns scurt şi ochi verzi. În ziua dispariţiei, adolescentul era îmbrăcat cu un tricou negru cu dungi gri şi purta pantaloni verzi. Persoanele care pot furniza informaţii legate de acest caz sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie.