Adolescent fugit de acasă

Poliţiştii din cadrul Secţiei Regionale Transporturi Constanţa au fost sesizaţi, pe 22 septembrie, în jurul orei 15,30, de părinţii lui Alexandru-Iancu Pintilie, de 15 ani, din Constanţa, despre faptul că fiul lor au plecat de acasă şi nu s-a mai întors. Angajaţi la CFR, soţii Pintilie stau în locuinţa de serviciu, care se află în apropierea căii ferate, şi oamenii bănuiesc că băiatul lor a plecat cu trenul. Alexandru-Iancu Pintilie are 1,65 metri înălţime, o greutate de 60 kg, constituţie atletică, păr şaten, tuns scurt tip periuţă, faţă ovală, ochi căprui, urechi normale, ten deschis, iar ca semne particular, are o cicatrice de circa cinci cm postoperatorie apendicită şi o cicatrice de circa cinci cm la genunchiul stâng. La momentul dispariţiei, el era îmbrăcat cu un hanorac cu mâneci lungi şi glugă de culoare albă cu dungi verzi, un tricou bleumarin, o pereche de pantaloni de trening din material sintetic de culoare neagră cu dungi albe şi roşii în lateral şi era încălţat cu papuci din plastic de culoare închisă. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliţie sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.