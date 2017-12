Adolescent încătuşat, fugit de sub escortă, chiar din curtea IPJ!

Profitînd de neatenţia poliţiştilor care îl escortau, un adolescent de 16 ani a reuşit să fugă de sub nasul acestora, chiar din curtea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, înainte de a fi dus în arestul instituţiei. Ilie Claudiu Moldovan, reţinut de poliţiştii din Costineşti sub acuzaţia de furt, pe 30 august, a reuşit să se facă nevăzut, chiar dacă era încătuşat şi nimeni nu ştie cum a fost posibil să dispară fără urmă din curtea instituţiei. „Din cercetările efectuate a reieşit că fugarul nu a ieşit pe la niciuna din porţile de acces ale instituţiei poliţieneşti şi, cel mai probabil, a sărit gardul”, a declarat insp. Crina Chirea, purtătorul de cuvînt al IPJ Constanţa. La acea dată, Ilie Claudiu Moldovan a fost dat în urmărire generală, iar poliţiştii care îl escortau, adică adjunctul şefului Poliţiei Costineşti, ag. şef adj. Puiu Răileanu şi scms. Constantin Aramă, detaşat pe litoral în perioada sezonului estival, au fost trimişi în faţa Comisiei de Disciplină. Evadarea a fost făcută publică abia după o săptămînă, timp în care poliţiştii constănţeni au încercat fără succes să-i dea de urmă adolescentului fugar. Oamenii legii au ţinut sub supraveghere casa familiei evadatului, aflată în Tuzla, însă Ilie Claudiu Moldovan nu şi-a făcut apariţia. „Vineri seară, m-am trezit la poartă cu mai mulţi poliţişti care mi-au spus că băiatul a evadat. Nu ştiu ce e în capul lui, în ultima vreme a mai avut probleme cu poliţia, anchetat fiind pentru diverse furturi, însă nu avea dosar penal. Pe acasă nu a trecut şi nici n-a sunat. Sper să-i vină mintea la cap şi să se predea, pentru că nu o să poată să se ascundă la nesfîrşit”, a declarat Mihai Orvat, tatăl adolescentului. Comandantul IPJ Constanţa, chestorul Mircea Vasile Bîrgoz, nu a comentat incidentul, iar poziţia oficială privind nemediatizarea cazului este aceea că „fugarul nu ar fi un individ periculos”. (?!) În ziua în care a evadat, Ilie Claudiu Moldovan era îmbrăcat cu un hanorac gri cu negru, pantalon de trening de culoare neagră cu trei dungi tip vipuşcă şi pantofi sport marca „Puma”, de culoare maro.