Adolescent înjunghiat în faţa blocului

Un adolescent de 14 ani a fost la un pas de a-şi pierde viaţa după ce a fost înjunghiat de mai multe ori. Poliţiştii constănţeni spun că Ionuţ Răzvan C. stătea în faţa blocului împreună cu mai mulţi prieteni. La un moment dat, deranjat de gălăgia tinerilor, Mihai Ghica, de 32 de ani, aflat în evidenţe ca bolnav psihic, care locuieşte pe strada Dunării, în zona Far, a pus mîna pe un cuţit şi a ieşit în faţa blocului. Odată ajuns printre cei care stăteau aproape de intrarea în bloc, agresorul îl-a înjunghiat de trei ori în piept pe Ionuţ Răzvan. Prietenii victimei le-au declarat anchetatorilor că nu au apucat să facă nimic şi că totul s-a întîmplat în doar cîteva secunde. Ionuţ Răzvan a fost transportat de urgenţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa unde, după primirea îngrijirilor medicale, a fost internat în Clinica de Chirurgie Pediatrică. Cadrele medicale spun că adolescentul a avut noroc că a scăpat cu viaţă. Dacă două dintre loviturile primite au fost superficiale, cea de-a treia a trecut milimetric pe lîngă inimă. Mihai Ghica a fost reţinut de lucrătorii Secţiei 5 de Poliţie şi a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare. Mai mult, odată cu extinderea cercetărilor, oamenii legii au descoperit că acesta nu este la primul act comis cu violenţă. Mihai Ghica este cercetat acum sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă de omor. Medicii legişti au stabilit că Ionuţ Răzvan are nevoie de 16 – 18 zile de îngrijiri medicale pentru a-şi reveni. Mai mult, legiştii au menţionat că leziunile suferite i-au pus viaţa în pericol. Anchetatorii spun că agresorul va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă atacatorul a avut discernămînt în momentul producerii faptei.