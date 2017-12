Adolescent rănit în poligonul militar de la Topraisar

CU OILE ÎN… POLIGON Un adolescent în vârstă de 15 ani a ajuns ieri la spital cu numeroase leziuni, după ce a fost rănit într-o explozie produsă în poligonul bazei militare din comuna constănţeană Topraisar. Potrivit oamenilor legii, Costel Peniu, de 15 ani, din comuna Aliman, angajat ca îngrijitor de animale, a dus ieri dimineaţă la păscut o turmă de oi, chiar pe terenul de trageri al unităţii militare din comuna Topraisar. Nu i-a fost greu să intre, pentru că suprafaţa respectivă nu este împrejmuită. “În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, la un moment dat, victima a dat foc unor buruieni, în care se afla şi un rest de muniţie, mai exact un proiectil de AG 7, în care mai exista o anumită cantitate de încărcătură explozivă, chiar dacă acesta fusese detonat în timpul unui exerciţiu”, a declarat procurorul Claudiu Lazăr, din cadrul Parchetului Militar Constanţa. “L-am avertizat să vină cu oile lângă mine, dar nu m-a ascultat. El căuta aluminiu pe câmp. A găsit bomba aia acolo şi nu ştiu ce a făcut, că a explodat. Am auzit o bubuitură şi apoi am văzut incendiul”, a povestit Constantin C., un martor. În stare de şoc, după rănile suferite, minorul a luat-o la fugă. A fost găsit câteva minute mai târziu pe drum, chiar de familia din Topraisar care l-a angajat pentru a avea grijă de animale. “Ne îngrijorasem că nu s-a întors cu oile şi am plecat să vedem ce se întâmplă cu el. Ştiam că, de obicei, merge în acea zonă cu animalele la păscut. L-am văzut alergând. Când am ajuns lângă el, era plin de sânge pe faţă, pe mâini, pe tricou, pe pantaloni. Ne-am speriat când am văzut în ce hal era. L-am întrebat dacă l-a bătut cineva, iar el ne-a spus ce i s-a întâmplat. Am sunat imediat la 112 şi am cerut ajutorul autorităţilor”, a declarat proprietarul oilor de care Costel Peniu avea grijă.

ANCHETĂ Adolescentul a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat în Secţia de Terapie Intensivă. “Pacientul prezintă un traumatism cranio-facial, un traumatism toraco-abdominal, un traumatism la braţul stâng şi o fractură de falangă. El este conştient şi stabilizat”, a declarat, ieri după-amiază, dr. Bogdan Câmpineanu, reprezentantul Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa. La locul incidentului au sosit în scurt timp lucrătorii Secţiei 8 de Poliţie Rurală Chirnogeni, criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, reprezentanţii unităţii militare din Topraisar, dar şi un procuror militar. “Militarii aflaţi în poligon au intervenit pentru stingerea incendiului care a afectat o suprafaţă de 20 de metri pătraţi. La faţa locului nu au găsit, însă, nicio victimă. Poligonul nu este îngrădit, pentru că vorbim despre o suprafaţă foarte mare în care nu se execută exerciţii tot timpul. Există anumite împrejmuiri şi plăcuţe de avertizare care arată faptul că accesul în zonă este strict interzis. În plus, se asigură paza poligonului. La nivelul unităţii s-a format o comisie care cercetează acest incident”, a declarat maior Sorin Constantinescu, purtătorul de cuvânt al Batalionului 341 Topraisar. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului Militar Constanţa.