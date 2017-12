Adolescentă căutată de zeci de poliţişti şi jandarmi

Câteva zeci de poliţişti, jandarmi şi agenţi ai unor firme de pază şi protecţie au scotocit, vineri, împrejurimile localităţii Sibioara pentru a da de urma unei adolescente de 14 ani care a fugit de aproape trei zile de acasă. „Totul s-a întâmplat marţi, când mi-a luat 60 de lei din portofel. Am văzut că şi-a luat dulciuri şi că a pus-o pe sora ei mai mică să îi ia o pungă cu floricele de la Oituz. I-am zis să recunoască, să spună de unde are banii. Am întrebat-o dacă ea a luat banii din portofel, dar a zis că nu. A zis ca i-a primit de la un nene, pe stradă. Am tăcut şi am întrebat-o din nou după câteva ore şi atunci mi-a spus i-a găsit. I-am spus că dacă nu îmi spune adevărul, o să dau telefon la poliţie. Era cam a treia oară când lua bani. Cred că s-a speriat. Seara, după ce am adormit copiii, a zis că se duce afară la toaletă. Am stat eu vreo jumătate de oră şi când m-am dus în spate nu am mai găsit-o. Am anunţat poliţia vineri dimineaţă pentru că joi a fost văzută în sat şi am zis că poate o găsesc, că poate vine acasă“, a spus Daniela Ursu, de 37 de ani, mama adolescentei fugite. Fata, Maria Paraschiva Ursu, a fost văzută ultima dată joi, în timp ce ieşea dintr-o casă părăsită aflată la 50 de metri de locuinţă. Ea mai are cinci fraţi şi surori. Daniela Ursu spune că Maria a fost adoptată în momentul în care avea doi ani, pentru nu putea avea copii cu fostul soţ.

SPERIATĂ „Fata are un handicap locomotor şi un retard psihic. Ea are şi probleme în ceea ce priveşte comunicarea cu persoanele din jur. De asemenea, este posibil să se ferească de poliţişti având în vedere că membri familiei au certat-o şi au ameninţat-o că vor chema poliţia pentru că a furat bani din casă“, a spus inspectorul Radu Croitoru, din cadrul Compartimentului Urmăriri. Deşi au verificat zona şi cu ajutorul unui câine de urmă, oamenii legii nu au reuşit să o găsească pe fată. Semnalmentele ei sunt: înălţime 1,65 m, greutate 45 kg, constituţie astenică, păr şaten deschis spre blond, scurt până la nivelul bărbiei, ochi albaştri, faţa ovală, nas turtit, urechi mari. Ca semn particular, Maria are în partea dreaptă a buzei superioare o cicatrice de aproximativ 2 cm şi buza inferioară este proeminentă, ca rezultat al unei muşcături de câine. Totodată, la momentul dispariţiei, adolescenta era îmbrăcată cu o bluză din lână neagră, decoltată, cu şnur în zona abdomenului, un tricou de culoare albă, cu mâneci mov, blue-jeans având aplicate în zona buzunarelor laterale mărgele de culoare roz, purta pe cap o şapcă kaki ce avea inscripţionată pe cozoroc o stea de culoare albă, iar în picioare purta pantofi cu toc de 4-5 cm de culoare maro deschis. Persoanele care pot furniza orice informaţie în legătură cu această persoană sunt rugate să contacteze Postul de Poliţie Lumina sau Dispeceratul IPJ Constanţa, tel.0241.611364 int.20005.