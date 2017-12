Adolescentă de 14 ani, răpită în plină zi

Familia Petre îşi caută disperată, de şase zile, fiica ce a fost răpită din faţa casei. „O cheamă Bianca Prinţesa Petre şi are 14 ani. Era în faţa casei cînd doi bărbaţi au coborît dintr-un taxi şi au urcat-o cu forţa în maşină. Sora ei, de 12 ani, a încercat să îi oprească, însă au lovit-o. Am mers la poliţie, unde am depus o plîngere. Am reuşit să aflăm că cel care a răpit-o este Belgin Tair, în vîrstă de 26 de ani, un tînăr care a făcut puşcărie pentru viol. Bianca este copilul băiatului meu. El a divorţat, iar Direcţia pentru Protecţia Copilului a lăsat-o în grija mea. În urmă cu cîteva zile, Belgin ne-a sunat cu număr ascuns şi ne-a spus că s-a culcat cu ea şi că de acum este soţia lui. Bianca este însă sechestrată, este ţinută cu forţa acolo“, a declarat bunica fetei, Anastasia Petre, în vîrstă de 51 de ani, din Constanţa. Şi unchiul fetei susţine că nepoata sa este ţinută cu forţa. „Am fost cu poliţia la un hotel din Medgidia, unde am aflat că o ţine pe fată. Am ajuns însă prea tîrziu. Angajaţii hotelului le-au spus poliţiştilor că au stat acolo doar două zile, vineri şi sîmbătă, şi că el s-a înregistrat la recepţie cu alt nume“, a spus Florin Petre, în vîrstă de 26 de ani.

Familia tînărului acuzat de răpire susţine însă că fata nu este sechestrată şi că fiul lor a respectat tradiţia. Mai mult, rudele lui Belgin Tair spun că fata era bătută şi că de aceea a fugit de mai multe ori de acasă. „Ea a fugit de acasă. Se cunoaşte cu fiul meu de opt luni. A luat-o de bună voie de acolo. Ei vor să o ia acum ca să ne-o vîndă după aceea“, a declarat Şachir Aisegl, în vîrstă de 60 de ani, mama tînărului acuzat că a răpit minora. Totodată, sora lui Belgin spune că familia Petre vrea doar să profite de pe urma Biancăi. „Nu este pentru prima dată cînd Bianca e bătută şi fuge de acasă la mătuşa sa. Bunica ei primeşte bani de la Protecţia Copilului pentru întreţinere, de aia o vrea înapoi acum“, susţine Ghiulhan Asan, de 35 de ani. Poliţiştii constănţeni au demarat o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a fost răpită adolescenta şi cine se face vinovat.