Adolescentă lovită pe trecere

07:52:35 / 08 Octombrie 2015

mda

Valu Traian, Ovidiu, Lumina, Agigea , Tuzla, Eforie, 23 August : orasele strabatute de vitezomani ce lovesc copiii de pe zebre ! Au murit in atatia ani suta de oameni pe trecerea de pietoni sau in incercarea traversarii pe loc nepermis ( nici nu au un loc permis ex: Lumina) si cei responsabili de la POLITIE, PRIMARII, TRANSPORTURI nu intreprind nimic ! ABSOLUT NIMIC ! VIATA COPIILOR VOSTRI NU ARE VALOARE PENTRU ACESTI IRESPONSABILI ! SI NICI PENTRU VOI DIN MOMENT CE NU IESITI IN STRADA SA SOLICITATI REZOLVARI !