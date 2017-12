Adolescenta ucisă în Parcul Copou din Iași terminase primul semestru cu 9 și era olimpică

Adolescenta ucisă de prietenul ei, sâmbătă, în Parcul Copou din Iași, era elevă în clasa a IX-a la Liceul ”Dimitrie Cantemir”, era olimpică la limba română și terminase primul semestru cu media 9, profesorii descriind-o ca fiind ”un copil voios, mereu cu mâna sus la ore”. Profesorii Dianei, fata strangulată în Parcul Copou de către prietenul ei, se declară consternați. Anca Dimitriu, directoarea Liceului ”Dimitrie Cantemir” din Iași, unde fata învăța la o clasă de la profilul Științe Sociale, biling, spune că Diana era o elevă foarte bună și terminase primul semestru cu media 9. ”Fetița aceasta era o copilă bună la învățătură. Oricine și-ar dori astfel de copil la școală, face parte din rândul celor pe care poți să te bizui. Mă suprinde că acest copil extrovertit, volubil, voios, a putut să ajungă într-o astfel de companie. Era mereu cooperantă, cu mânuța sus, și nu avea obiecte la care nu învăța. Avea peste tot medii de 8, 9 și 10“, a declarat directoarea Liceului ”Dimitrie Cantemir“. Ea a mai spus că în cursul zilei de luni va avea loc un Consiliu Profesoral în care se va discuta despre acest caz și se va decide inclusiv dacă se va ține o zi de doliu. Diana participase, în 20 februarie, la Olimpiada de limbă română, faza județeană, unde a obținut o mențiune, iar în ziua în care a fost ucisă în Parcul Copou fusese la un curs de limbă engleză intensiv, la școala ei, de acolo fata mergând în Parcul Copou. Irina Iorgan, diriginta clasei în care învăța Diana, a declarat că fata era foarte silitoare și se pregătea mereu. ”Diana era foarte silitoare, se pregătea mereu, avea rezultate bune la învățătură. Avea un profil psihologic foarte frumos - era o fată veselă, inimoasă, care se implica în activitatea școlii, în cea din clasă. Nu știam nimic despre vreo relație pe care ar fi avut-o“, a spus Irina Iorgan. Aceasta a mai precizat că, dacă în primul semestru fata avusese trei absențe tot semestrul, în 24 februarie, de Dragobete, fata a lipsit toată ziua, având trei absențe în catalog, și nici nu a mers apoi la ora de dirigenție ca să încerce să le motiveze. ”Este adevărat că a avut aceste absențe, nu știu dacă au vreo legătură cu nenorocirea care s-a întâmplat, e adevărat că au fost pe 24 februarie și înseamnă că a lipsit toată ziua, iar joi la dirigenție nu mi-a spus nimic și nici eu nu am verificat. Părinții ei sunt oameni absolut normali, nu am putut să îi remarc negativ în niciun fel, prin absolut nimic. Sunt oameni care veneau la ședințele cu părinții, se interesau de fată în mod firesc. Mi-a atras atenția tatăl ei, fiindcă semăna foarte mult cu el“, a adăugat diriginta fetei. În ceea ce îl privește pe Eduard P., prietenul Dianei, suspectat de comiterea crimei, acesta era elev la Colegiul Tehnic ”Mihail Stuza” din Iași. Conform reprezentanților școlii, în primul semestru băiatul de 16 ani a avut două corigențe și nota scăzută la purtare din cauza numărului mare de absențe. ”Situația la învățătură nu este una tocmai bună, are două corigențe pe primul semestru. Sunt în stare de șoc, doar am organizat atâtea activități cu ei, am vorbit chiar și săptămâna trecută despre activitatea violentă, consumul de etnobotanice, absențele, a fost și Poliția de proximitate. Nu am aflat prea multe de la părinți, mama de abia putea să vorbească“, a declarat directorul colegiului, Ștefan Chirchirău. Fata de 16 ani fost găsită moartă, sâmbătă după-amiază, în Parcul Copou, ea fiind descoperită de către trecători care au sunat la 112. Echipajul medical care a ajuns la fața locului a încercat fără succes să o resusciteze pe fată, care avea urme de strangulare. Procurorii Parchetului Tribunalului Iași, care au preluat ancheta în acest caz, au stabilit că adolescenta a fost sugrumată de către iubitul ei, în vârstă de 16 ani, cu un colier de plastic, autoblocant, iar crima ar fi fost premeditată. Anchetatorii spun că băiatul o suspecta pe fată că l-ar înșela și a chemat-o pe aceasta în parc, la o întâlnire, cei doi așezându-se pe o bancă. Conform surselor citate, băiatul i-ar fi spus fetei să se întoarcă, pentru că are un cadou pentru ea, moment în care ar fi sugrumat-o cu un colier din plastic folosit pentru strângerea capacelor roților de mașini și care avea un mecanism ce se blochează, fiind imposibil de dat jos fără a fi tăiat. Ieri, băiatul a fost audiat de către procurori și polițiști și și-a recunoscut fapta. Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei, afirma, ieri, referindu-se la uciderea adolescentei, că Poliţia Locală s-a transformat în "garda personală” a primarului Nichita şi că trebuie aflat unde erau cei care ar fi trebuit să asigure siguranţa publică în Parcul Copou la momentul la care s-a produs crima. "După incidentul cu furtul statuilor din Parcul Copou de acum doi ani, s-au promis măsuri sporite de siguranţă. Ce s-a întâmplat concret de atunci? Dacă au fost întreprinse măsuri, atunci ele s-au dovedit a fi total ineficiente. Câte tragedii mai trebuie să aibă loc pentru ca siguranţa publică a ieşenilor să fie o prioritate pentru Primărie? Cer municipalităţii să ia toate măsurile pentru ca un astfel de tragic eveniment să nu se mai repete, începând cu un audit serios la Poliţia Locală”, spunea preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi. Directorul adjunct al Poliției Locale, Georgel Grumeza, a precizat pentru presa locală că doi dintre agenții care erau în Parcul Copou sâmbătă după-amiază, când a avut loc crima, au observat doi tineri pe o bancă din zona în care a fost găsită tânără, dar că, din moment ce aceștia nu ar fi dat semne de ”stare conflictuală”, agenții au continuat patrularea. Mai mult, sâmbătă, de la ora 18.00 a avut loc pe Stadionul ”Emil Alexandrescu” meciul dintre CSMS Iași și Gaz Metan Mediaș, iar în zonă, considerată a fi una de risc, a fost trimisă patrula din Parcul Copou cu puțin timp înainte de ora 15.30, când a fost făcut primul apel la 112. Conform sursei citate, nu există camere de supraveghere în Parcul Copou, considerat cel mai mare din Iași și în care se află și Teiul lui Eminescu și Casa de Cultură ”Mihai Ursachi”.