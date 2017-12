Adolescentă violată de tatăl vitreg

Un bărbat de 33 de ani, din localitatea Pantelimon, a ajuns după gatii după ce fiica vitregă a acestuia l-a reclamat la poliţie că a violat-o. Adolescenta de 12 ani şi-a făcut curaj să îi spună mamei prin ce a trecut abia după ce tatăl vitreg, Constantin Zapan, de 33 de ani, i-a spus că are de gând să o omoare pe sora ei mai mică. Anchetatorii spun că bărbatul locuia de mai bine de trei ani împreună cu Mariana Stoica şi fiica acesteia de 12 ani, Georgiana, la o fermă de la marginea localităţii Pantelimon. Mai mult, acesta avea cu concubina lui o fată de doi ani. Totul a ieşit la iveală la sfârşitul săptămânii trecute. „Mi-a spus că a violat-o de două ori. Prima dată, s-a întâmplat de 28 aprilie. Seara, pe la ora 21.00, a dus-o pe Georgiana într-o clădire din apropiere. Mie mi-a spus că se duce să dea apă la miei. Nu era nimic ciudat, pentru că fata îl ajuta mereu. Joi seară, pe 3 mai, a plecat cu oile, însoţit de fată, şi s-a întâmplat din nou. Când s-au întors, pe la ora 22.00, l-am întrebat de ce au stat atât de mult şi mi-a zis că au mai stat să mănânce mieii, că era răcoare. Am început să mă îngrijorez a doua zi, pe 4 mai, când fata nu a mai vrut să meargă cu el. Am întrebat-o pe Georgiana, dar nu a vrut să îmi spună nimic“, a declarat mama fetei violate, Mariana Stoica.

AMENINŢATĂ CU UN CUŢIT „Pe 5 mai, fata mi-a spus adevărul. Constantin a plecat de dimineaţă cu oile, iar pe la 08.30 m-a sunat şi mi-a zis să o trimit pe fată cu apă şi ţigări la el. Când s-a întors, Georgiana mi-a spus să mă duc la tatăl său cu fata cea mică. Când am ajuns la el, mi-a zis s-o las pe mezină cu el şi să îmi văd de treabă. Eu nu am vrut pentru că era cald dar, până la urmă, am făcut ca el, ca să nu ne certăm. Când am ajuns acasă, Georgiana mi-a zis să mă duc înapoi după fată, că el o să îi facă ceva rău, că i-a spus ei că o să o omoare. Cât am fost eu plecată după cea mică, Georgiana i-a povestit unui bărbat de la fermă ce i-a făcut tatăl ei, iar când am ajuns, mi-a spus şi mie“, a povestit Mariana Stoica. Femeia a adăugat că concubinul a ameninţat-o pe Georgiana cu un cuţit pentru a nu spune că o batjocoreşte şi i-a cumpărat un telefon mobil, pe care i l-a spart în momentul în care a aflat că fata a mărturisit. „A înnebunit când i-am spus că ştiu ce i-a făcut Georgianei. A pus mâna pe cuţit şi a vrut să o taie pe fata de doi ani. Am reuşit să îi iau cuţitul şi l-am ţinut de vorbă, până a venit poliţia, căci Georgiana plecase la Poliţie, să-l denunţe”, a spus Mariana Stoica. Constantin Zapan a fost arestat pentru 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunii de viol.