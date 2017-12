Adolescenţi dispăruţi

Poliţiştii Secţiei 4 încearcă să dea de urma unei adolescente, în vârstă de 15 ani, din Constanţa, care a plecat de la domiciliu în urmă cu trei zile şi de atunci nu a mai dat niciun semn de viaţă. Dispariţia a fost semnalată de părinţii Claudiei Boncea, care le-au spus poliţiştilor că fiica lor nu a mai făcut niciodată aşa ceva şi că în ziua în care a plecat de acasă nu a spus nimănui încotro merge şi când are de gând să se întoarcă. Adolescenta are 1,60 metri înălţime, 57 de kilograme, ten deschis, păr şaten, faţă ovală, ochi verzi. În ziua dispariţiei era îmbrăcată cu un palton negru, o bluză de culoare roz şi pantaloni de culoare închisă. Şi poliţiştii din comuna Pecineaga sunt pe urmele unui adolescent în vârstă de 13 ani, din localitate, care a plecat de acasă acum două zile şi nu a mai revenit până în prezent. Florin Năstase are 1,60 metri înălţime, 65 de kilograme, păr şaten, tuns scurt, ochi verzi. Oamenii legii nu ştiu cum era îmbrăcat minorul în ziua dispariţiei.