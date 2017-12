Adolescenţi prinşi sub dărâmături

LA FURAT DE FIER VECHI Clădirile dezafectate i-au atras mereu, ca un magnet, pe hoţii de materiale de construcţie. Şi nu de puţine ori, câteva cărămizi scoase din pereţii zidurilor le-au adus rănirea gravă sau chiar moartea celor care au astfel de îndeletniciri. Mai nou, la mare căutare este armătura construcţiilor din beton, care este vândută la centrele de colectare a fierului vechi. Cei mai expuşi riscurilor sunt copiii, care, de cele mai multe ori, ajung pe patul de spital. La două zile după ce o fată de 12 ani a fost prinsă sub dărâmături în incinta unei fabrici dezafectate din Medgidia, ieri dimineaţă, alţi doi adolescenţi, de 13 şi 15 ani, din localitatea constănţeană Castelu, au avut aceeaşi soartă. Ei s-au urcat pe o clădire dezafectată din curtea fostului IAS, situată pe strada 1 Mai, din localitate. În timp ce încercau să scoată fierul din beton, plafonul clădirii a cedat şi s-a prăbuşit, ei fiind prinşi sub dărâmături.

SALVAŢI LA TIMP Un localnic care trecea prin zonă a auzit ţipetele disperate ale copiilor şi s-a dus într-un suflet să îi ajute. După câteva încercări, bărbatul a reuşit să ridice placa grea de beton sub care se aflau cei doi. El a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor. În scurt timp, la adresa respectivă a ajuns o ambulanţă. Echipajul le-a acordat îngrijiri medicale celor doi răniţi şi i-a transportat la spital pentru investigaţii. „Unul dintre cei doi pacienţi a refuzat internarea şi a plecat acasă, iar cel de-al doilea are o stare generală gravă, respectiv mai multe politraumatisme care ar trebui rezolvate, însă aşteptăm să se stabilizeze”, a declarat dr. Gabriela Dascăl, medic de gardă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Localnicii din zonă au rămas şocaţi când i-au văzut pe cei doi copii prinşi sub dărâmături. „Unul se simţea bine şi se plângea că îl doare glezna, însă celălalt a fost prins sub placă de la brâu în jos şi avea picioarele strivite. L-au luat cu targa, pentru că nu putea să meargă”, a declarat un localnic.

CAZ SIMILAR Vinerea trecută, o adolescentă de 12 ani, din Medgidia, a ajuns la spital după ce o placă de beton i-a căzut în cap, în incinta unei fabrici dezafectate. Adolescenta împreună cu mai mulţi tineri spărgeau stâlpii de susţinere din beton pentru a scoate armătura. Ea a fost salvată de pompierii care au sediul în apropiere şi transportată la Spitalul Municipal Medgidia. Din cauza vătămărilor grave suferite, adolescenta a fost transferată la SCJU Constanţa, unde a rămas internată.