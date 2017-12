Adolescenţi specializaţi în spargeri

În ciuda vîrstei fragede, un grup de adolescenţi, care îşi fac veacul într-un garaj părăsit din zona Portului Tomis, s-a specializat în spargerea societăţilor comerciale. Tinerii îşi aleg ţintele din rîndul magazinelor care nu sînt prevăzute cu sisteme de alarmă şi, după ce pătrund în interior, fură tot ce le pică în mînă, de la gumă de mestecat pînă la băuturi alcoolice, ţigări, cafea şi alimente. Potrivit poliţiştilor, Ionuţ Nicuşor Frunză, de 17 ani, este considerat liderul grupului, el fiind implicat în majoritatea jafurile date. Mai nou, Ionuţ Nicuşor Frunză şi doi dintre complicii săi, Nazlî Mustafa de 13 ani şi Amet Aden, de 15 ani, au hotărît să-şi schimbe stilul şi să fure bunuri mai valoaroase. După ce au studiat terenul, miercuri noaptea, cei trei au intrat într-un studio foto al societăţii “Fotografia”, situat în centrul Constanţei, pe Bd. Tomis. “Am dat cu piciorul în partea de jos a uşii, care era din PVC, pînă s-a spart. Ne-am speriat însă pentru că am făcut gălăgie şi am fugit de frică să nu vină poliţia. Am pîndit vreo cinci minute, am văzut că nu vine nimeni şi ne-am întors”, a spus Ionuţ Nicuşor Frunză. După ce s-au strecurat în magazin, prin spărtură, hoţii au luat cinci aparate de fotografiat, mărcile Nikon, Canon, Fuji şi Olimp, mai multe seturi de acumulatori şi un încărcător de baterii. Ei nu s-au mulţumit doar cu atît şi au hotărît să jefuiască şi magazinul alăturat, în care se comercializează telefoane mobile. “Cînd ne pregăteam să plecăm, Amet Aden a văzut că cele două magazine erau despărţite de un perete fals şi ne-am gîndit că nu este greu de spart. Eu nu am fost de acord, i-am spus să că nu ar trebui să intrăm acolo, dar nu m-a ascultat”, a adăugat Ionuţ Frunză. Spre ghinionul lor, magazinul învecinat era prevăzut cu sistem de alarmă cu senzori de mişcare, care s-a declanşat în momentul în care hoţii au încercat să pătrundă în interior. În scurt timp, în zonă şi-a făcut apariţia un echipaj al firmei de pază “Zip Escort” şi o patrulă de jandarmi, care i-au surprins pe hoţi în momentul în care ieşeau în grabă din studioul foto. Jandarmii l-au prins pe Frunză, după o cursă de cîţiva zeci de metri, în vreme ce complicii săi au reuşit să scape. Asupra adolescentului au fost găsite un aparat de fotografiat marca Fuji, încărcătorul de baterii şi un set de acumulatori. Ieri, ofiţerii Secţiei 3, care au preluat cercetările în acest caz, au dat de urma lui Nazlî Mustafa. “Voiam să vindem aparatele de fotografiat, să facem şi noi rost de un ban, pentru mîncare, pentru haine, nu vedeţi cum sîntem îmbrăcaţi?”, a spus Nazlî Mustafa. Oamenii legii continuă căutările pentru prinderea şi celui de-al treilea hoţ, Amet Aden, dar şi pentru recuperarea bunurilor furate, a căror valoare a fost estimată la 1.800 de lei.