Adolescentul fugit de sub escortă a fost prins

Adolescentul de 16 ani care a fugit pe 30 august de sub escortă, chiar din curtea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), a fost prins, ieri dimineaţă, în localitatea Eforie Sud în urma unei ample acţiuni la care au participat zeci de poliţişti din Mangalia, Constanţa, Eforie şi Tuzla, dar şi lucrători din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă. În baza informaţiilor deţinute, poliţiştii au luat, miercuri seară, la periat zona Cazinoului din Eforie Sud şi străzile din apropierea falezei. Spre dimineaţă, în jurul orelor 5.00, oamenii legii l-au zărit pe fugar furişîndu-se într-o casă aflată în construcţie. În cîteva secunde, poliţiştii au înconjurat clădirea şi l-au somat pe adolescent să iasă din ascunzătoare şi să se predea. Ilie Claudiu Moldovan avea, însă, cu totul alte planuri. Adolescentul a luat-o la fugă şi s-a îndreptat spre faleză, încercînd să scape. Poliţiştii spun că fugarul a fost avertizat cu mai multe focuri de armă trase în plan vertical, dar acesta şi-a continuat sprintul nebunesc. Oamenii legii au deschis focul asupra lui, cu gloanţe de cauciuc, şi l-au nimerit în gamba piciorului stîng. Deşi rănit, Ilie Claudiu Moldovan a continuat să alerge şi a scăpat din nou. Au urmat alte cinci ore de căutări, timp în care Moldovan s-a ascuns prin curţile localnicilor şi în vegetaţia de pe faleză, adolescentul fiind prins abia în jurul orelor 10.00. Oamenii legii l-au escortat pe Moldovan la sediul Poliţiei Mangalia pentru audieri, după care l-au prezentat procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Mangalia, cu propunere de arestare preventivă pentru un furt din locuinţă, infracţiune săvîrşită de minor după ce a evadat din curtea IPJ Constanţa. Potrivit anchetatorilor, în perioada în care a fost căutat, Ilie Claudiu Moldovan s-a deplasat în permanenţă prin tot judeţul îngreunînd astfel căutările poliţiştilor. Anchetatorii spun, că timp de o lună, cît s-a ascuns, Moldovan a luat legătura cu prietena lui şi cu alte rude, însă nu a trecut niciodată pe acasă. Reamintim că, în urmă cu o lună, adolescentul a reuşit să evadeze din curtea IPJ Constanţa, profitînd de neatenţia poliţiştilor care îl duceau în arestul instituţiei. Ilie Claudiu Moldovan, care a fost reţinut de lucrătorii Postului de Poliţie Costineşti sub acuzaţia de furt, a reuşit să se facă nevăzut, chiar dacă era încătuşat. După ce s-a strecurat pe lîngă cei trei poliţişti care îl escortau, băiatul a sărit gardul IPJ Constanţa şi a dispărut. Evenimentul a fost făcut public abia după o săptămînă, timp în care poliţiştii constănţeni au încercat, fără succes, să dea de urma adolescentului fugar. Oamenii legii au ţinut sub supraveghere casa familiei evadatului, aflată în Tuzla, însă Ilie Claudiu Moldovan nu şi-a făcut apariţia. Poliţiştii spun că fugind de sub escortă, Moldovan nu a făcut altceva decît să-şi complice şi mai mult situaţia.