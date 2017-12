Adomniţei recunoaşte că pachetul de legi ale Educaţiei poate fi îmbunătăţit

Lansat ieri, pachetul de legi ale învăţămîntului rămîne în dezbatere publică pînă în 17 februarie, a anunţat ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei. Demnitarul a făcut această precizare după ce mai mulţi vorbitori au cerut să fie alocat dezbaterii publice mai mult de o lună, cît prevede legea. „Îmi pare rău că nu s-a ştiut că am prelungit termenul pentru dezbaterea publică pînă în 17 februarie, tocmai pentru că am ţinut cont de sărbătorile de iarnă”, a explicat Adomniţei. Ministrul a spus că ziua de 17 decembrie este una extraordinară pentru educaţia românească. “Cred că ştiţi că nu există un AQ comunitar cu privire la educaţie, fiecare ţară îşi face regulile. Am cules experienţe europene şi le-am pus în acest pachet de legi. Vă spun cu bucurie, da, există un interes major al MECT în ceea ce priveşte reforma curriculară, şi ne-am asumat acest lucru”, a exultat Adomniţei. El a precizat că secretarul de stat pentru învăţămîntul preuniversitar, Zvetlana Preoteasa, a spus că, pînă la 15 februarie, vor fi adunate toate informaţiile din ţară în ceea ce priveşte reforma curriculară pe fiecare materie, urmînd ca, pînă la sfîrşitul anului şcolar, să fie identificate soluţiile pentru a reduce concret numărul de ore la şcoală. “Este un interes spre a fi maximum cinci ore pe zi, dar nu tăind temele din programă, ci, pur şi simplu, explicîndu-le şi învăţîndu-i pe copii la şcoală esenţa temei, fără foarte multe amendamente la acest lucru”, a adăugat demnitarul. Mai mult, Adomniţei a ţinut să sublinieze din nou faptul că va adera la pactul pentru educaţie. “Astăzi, aici, s-a văzut acest pact. Şi comisia de la Cotroceni, şi rectorii, şi profesorii, sindicatele, studenţii au această ocazie. Îi invit, nu doar să facem vorbe care sună frumoas la coadă, ci să punem osul la treabă pentru a avea propuneri optimizate”, a continuat Adomniţei. El a mai spus că aşteapă toate ideile care ar putea îmbunătăţi acest proiect. “Ceea ce este deosebit astăzi este că avem un pachet de legi şi sînt convins că va stîrni curiozitate tuturor dascălilor, studenţilor, elevilor şi părinţilor. Acest pachet sper să redeştepte menirea dascălilor, să îi readucă la ceea ce a fost Domnu Trandafir”, a mai spus ministrul Educaţiei, recunoscînd că proiectul pachetului de legi este perfectibil. “Lupta nu se opreşte aici. Aşa cum a ieşit, nu este un proiect de lege sindicalist şi nici unul cum l-ar fi vrut ministerul. Este ceva la mijloc. Am convingerea că acest lucru este pentru binele şcolii, pentru binele copiilor noştri”, a conchis Adomniţei. Cele trei proiecte de acte normative din pachet - al Legii învăţămîntului preuniversitar, cel pentru învăţămîntul superior şi Statutul personalului didactic - au fost afişate pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi se vor afla în dezbatere publică o lună, timp în care vor putea fi aduse sugestii şi amendamente. Acestea vor fi analizate, evaluate şi, după caz, integrate în proiect. După definitivare, proiectul va intra în în dezbatere parlamentară, pentru a putea fi supus votului.