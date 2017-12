„Adoptă un câine în prag de Sărbători“

12:53:18 / 17 Decembrie 2014

articol

poate DNA va cerceta si modul in care s-a atribuit contractul catre Puppy Vet, modul in care banii au fost cheltuiti si felul in care sunt chinuiti, omorati cainii. Mereu m-am intrebat cum o functionara de la Crese poate sa fie si sefa la Ecarisaj.. Constanta e unica