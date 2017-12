În ultimii ani, diferite organizaţii au atras atenţia că din ce în ce mai mulţi delfini eşuează pe litoralul românesc din cauza plaselor de pescuit abandonate în mare, dar şi din cauza poluării excesive, motiv pentru care unele vin cu soluţii pentru a stopa aceste fenomene. Organizaţia nonguvernamentală „Mare Nostrum“ lansează, astăzi, campania naţională “Adoptă un delfin”. Ea oferă posibilitatea tuturor celor care iubesc delfinii să-i adopte la distanţă cu o donaţie simbolică de 100 de lei pentru un an sau 500 de lei pe viaţă, în cazul persoanelor fizice. Şi persoanele juridice pot adopta delfini, dar cu preţuri mai mari. În cazul lor, pentru un an preţul este 500 de lei, iar pentru toată viaţa - 5.000 de lei. Părintele (fie persoană fizică, fie juridică) va primi un certificat de adopţie şi va sprijini astfel reproducerea speciei aflate în dificultate. Acţiunea iniţiată de „Mare Nostrum“ face parte dintr-un program mai amplu de salvare a cetaceelor din Marea Neagră şi a fost prima dată lansată în 2012. În anii precedenţi, 188 de delfini şi-au găsit părinţi adoptivi, 149 dintre ei pe un an, iar 39 pe viaţă. Din banii strânşi, suma de 39.000 de lei a fost direcţionată pentru achiziţionarea a 24 de dispozitive acustice, pentru foto-identificarea delfinilor din apele litoralului românesc, dar şi pentru creşterea numărului de intervenţii rapide, ajungând aproape de 50 în anul trecut.