Adoptarea bugetului pe 2017, amânată din cauza lui Iohannis

Adoptarea proiectului de buget pentru 2017 pare o misiune imposibilă pentru membrii Guvernului. După disputele din ultima vreme cauzate de așa-zisele discordanțe între indicațiile dictate de către Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu și modificările aferente, am fi zis că apele s-au liniștit. Nu a fost așa. Președintele Klaus Iohannis, probabil supărat că Executivul a tăiat 15% din bugetul Administrației Prezidențiale, s-a trezit să pună bețe în roate proiectului legislativ care, dacă nu va fi adoptat, va băga țara în criză. Iohannis a dispus convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) marţi, 31 ianuarie, pentru a analiza bugetele instituţiilor din domeniul securităţii naţionale (SRI și Armata). Drept urmare, premierul Sorin Grindeanu a anunțat că, după ședința CSAT, va convoca o ședință de Guvern dedicată adoptării proiectului de buget. „Am avut o discuție astăzi cu domnul președinte, am sperat la un parcurs, așa cum a fost parcursul anul trecut. Anul trecut, la 9 decembrie, s-a adoptat proiectul legii bugetului, s-a trimis la Parlament și în 10 decembrie a fost CSAT pentru aviz. Am sperat. Vă anunț că ședința CSAT va fi marți, la ora 12.30, înțeleg că a fost un anunț public, drept urmare am informat conducerile celor două Camere ale Parlamentului că imediat după CSAT vom avea o ședință de Guvern pentru aprobarea legii. Aceasta este desfășurarea pe care o vom avea zilele următoare. Așa că toate celelalte puncte de pe ordinea de zi rămân valabile. Iar proiectul de buget va fi discutat marți, după ședința CSAT. Și imediat, pentru că ne dorim cu toții, cred, să avem un buget pentru România cât mai rapid adoptat de Parlament”, a explicat Sorin Grindeanu.

DRAGNEA: IOHANNIS ÎNTÂRZIE PROIECTELE CARE AR PUTEA ADUCE O VIAȚĂ MAI BUNĂ PENTRU ROMÂNI

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri seară, după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat când va avea loc ședința CSAT pentru buget, că nu înțelege de ce Iohannis întârzie avizul pentru proiectul de buget. „Așa cum știe toată lumea, anul trecut, proiectul de buget a fost adoptat într-o zi, a doua zi a fost trimis avizul CSAT. Acum nu s-a dorit acest lucru. Guvernul a transmis proiectul la Administrația Prezidențială, Guvernul era pregătit să aștepte până la orice oră. Noi, la Parlament, la fel, eram pregătiți să așteptăm până la orice oră. CSAT putea fi convocat într-o oră. Nu am reușit să înțeleg noțiunea termenului de celeritate de azi până marți. Da, avizul este consultativ, dar așteptăm până marți ședința. Așteptăm să se termine cu celeritate ședința CSAT. Din păcate, așa s-a întâmplat și cu alte proiecte de legi, doar-doar să se întârzie proiectele care ar putea aduce o viață mai bună pentru români. De ce s-a ajuns la această concluzie nu pot să înțeleg. Ministrul de Finanțe a discutat cu fiecare ordonator principal de credite și a explicat că fiecare instituție are suficienți bani pentru funcționarea în regulă. Nu se pune problema să existe vreun risc în ceea ce privește funcționarea statului”, a explicat Dragnea.