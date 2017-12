Adrenalină la maxim la Motul Motorsport Event

13:08:07 / 16 Mai 2016

totala

scriu cu liniuta: -in primul rand felicitari pentru programul incarcat, de astfel de oameni are nevoie Romania -infantili da, posibil -idioti, nesimtiti si cretini nu cred -parcarea nu a fost ocupata cu forta, complexul comercial a fost de acord, probabil chiar s-a numarat printre organizatori, asa ca daca esti asa suparat ca nu ai putut sa-ti faci cumparaturile poti sa te duci la alt complex comercial sau le transmiti nemultumirea ta -poate ar fi timpul sa afli ca in viata asta nu se masoara totul in bani -nu am bani si nici nu bag bani in masina decat pentru reparatii/intretinere dar s-ar putea sa ai surpize, la cati bani baga unii in masini s-ar putea sa isi permita sa lase si la mall cate ceva