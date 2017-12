Adrian Aciobăniței a fost cel mai bun realizator și cel mai bun trăgător

Așa cum am mai anunțat, naționala României s-a clasat pe locul 9 (din 12 formații participante) la turneul final al Campionatului European de volei rezervat jucătorilor cu vârsta sub 20 de ani, găzduit de Cehia și Slovacia. Tricolorii au câștigat doar două meciuri dintre cele cinci jucate în grupă, 3:2 cu Cehia și 3:1 cu Belgia, reușind să obțină un singur set în celelalte trei jocuri, cu Polonia (locul 2 în clasamentul final al competiției), Slovenia (locul 4) și Turcia (locul 7).

Reamintim că, dintre cei 12 jucători selecționați de antrenorii George Grigorie și Daniel Săvoiu pentru turneul final, echipa CVM Tomis Constanța a avut cinci reprezentanți: coordonatorul Alexandru Muscină, universalul Mihai Tarța, centrul Robert Vologa, extremele Adrian Aciobăniței și Marius Iftime (ultimul a plecat de la Tomis în această vară). Cu excepția lui Muscină, ceilalți patru au fost titulari, chiar dacă Iftime nu a jucat toate seturile de la turneul final. „Nivelul de la Europene a fost mult mai ridicat decât cel al echipelor din România sau chiar decât al celor pe care le întâlnim la Balcaniadă. Pentru noi a fost, însă, foarte important că am ajuns la turneul final, pentru că era foarte greu să putem urca pe podium. Cred că locul 9 a fost foarte bun pentru echipa noastră, deși puteam să acumulăm mai multe puncte în grupă. În primul meci, cu Cehia, am învins cu 3:2, dar i-am avut în mână și puteam închide meciul cu 3:1 sau chiar 3:0. Puteam să batem și Slovenia, care mi s-a părut o echipă mai slăbuță, dar a avut noroc că a ajuns până în semifinală și a terminat pe locul 4. Puteam să luăm un set sau două și cu Turcia, care în fața noastră a prins o zi excepțională”, a declarat Aciobăniței. „A fost o experiență frumoasă pentru noi și ne-am bucurat că am fost prima generație după 28 de ani care a participat la un turneu final de Campionat European. A fost un alt nivel față de ce eram obișnuiți în România și atâta am putut face. Cred că puteam realiza mai mult, dar lipsa de experiență nu ne-a permis să câștigăm decât două partide. Sperăm acum ca la primăvară să reușim caliifcarea la Campionatul Mondial”, a spus Vologa.

Totuși, un voleibalist român a ocupat și locuri întâi în statisticile competiției, care iau în considerare atât meciurile din preliminarii, cât și cele de la turneul final. Este vorba despre Adrian Aciobăniței, care a fost declarat MVP-ul partidelor cu Cehia, Slovenia și Belgia. El se află pe prima poziție în clasamentul realizatorilor, cu un total de 159 de puncte reușite în 31 de seturi (opt meciuri) și o medie de 5,13 puncte pe set, dar și în ierarhia trăgătorilor, cu 140 de puncte (4,52 puncte pe set). Aciobăniței ocupă locul 10 în clasamentul serviciilor, cu un total de 12 ași (0,39 în medie pe set), iar Vologa este pe 9 la capitolul blocaje, cu un total de 24 de puncte (0,8 în medie pe set)