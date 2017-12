Adrian Berinde revine pe scena muzicală autohtonă cu un nou album. Discul este intitulat „Azil” şi apare după aproape opt ani de la precendentul său material. Lansarea va avea loc pe data de 27 ianuarie, la clubul The Silver Church din capitală. Noua apariţie discografică reuneşte 11 piese, culese încă din 2008, al căror subiect sunt trăirile umane intense.

Primul disc al artistului a apărut în 1995 şi a fost declarat „Albumul anului”, iar până în 2003, au urmat alte patru viniluri. Adrian Berinde este pictor, poet şi muzician. S-a născut la Oradea, a locuit o vreme în Elveţia şi este stabilit, în prezent, în Bucureşti. „Ne dovedeşte că am avut dreptate când am spus că este un artist al Renaşterii. Iată că a pus mâna pe creion pentru a scrie. Nu poate sta locului şi ne arată tuturor că am putea şi noi să nu mai stăm”, declara, despre acesta, regretatul Florian Pittiş.