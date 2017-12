Adrian Minune începe anul 2015 în vizorul legii

15:54:59 / 06 Ianuarie 2015

mda

de`ar ajunge toti manelistii la puscarie, ce bine ar fi. Eu cand am avut nunta am avut formatie de artisti din Suceava si invitata surpriza din Galati. Mi s-a facut contract, factura de servicii si chitanta pentru activitatea prestata. Respect pentru ei. La botez insa, am avut formatie si dansatori din Constanta. IOC FACTURA IOC CHITANTA, BA CHIAR LA URMA AU CERUT MAI MULT DECAT NE INTELESEM INITIAL.