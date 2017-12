Adrian Mutu, invitat să participe la un videoclip al rapperului american Snoop Dogg

Adrian Mutu, care în prezent joacă la Petrolul Ploiești, a fost invitat să participe la filmările noului videoclip al cunoscutului rapper american Snoop Dogg. Mutu, suspendat pentru șapte luni în perioada în care evolua pe Stamford Bridge, la echipa Chelsea Londra, după un test antidoping pozitiv, "ar putea apărea în fața camerelor pentru un motiv total diferit" afirma ironic o cunoscută publicatie britanică. Regizorul italian Massimo Caroletti a confirmat faptul că Mutu ar urma să joace un rol principal în videoclipul respectiv. "Până acum am folosit alți actori în videoclipurile pe care le-am filmat, însă cred că Mutu are un mare potențial. Eu personal am militat pentru includerea lui Adrian și întreaga echipă îl vede ca pe un bun candidat. Nu vor exista casting-uri sau audiții, ci doar vom filma videoclipul, la jumătatea lunii aprilie, pe stadionul echipei Gyor Eto, alături de o echipă de aproximativ 20 de persoane", a explicat Caroletti. "Îl cunosc pe Mutu de doi ani și am legat o prietenie care devine tot mai strânsă pe zi ce trece. Îl respect foarte mult, deoarece este o persoană serioasă și sinceră. Din punctul mereu de vedere, viitorul său este în showbiz", a adăugat regizorul italian.