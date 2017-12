Adrian Mutu, prezentat oficial în funcția de manager general la Dinamo

Adrian Mutu, în vârstă de 37 de ani, a fost prezentat oficial, vineri, în funcţia de manager general al clubului Dinamo Bucureşti. Fostul internaţional a vorbit despre sarcinile pe care le va avea şi a promis că va duce clubul din Ştefan cel Mare la un alt nivel.

"Sper să pot să fac treabă. În sfârşit, pot să colaborez cu nea Ando. Dinamo e clubul la care am crescut şi mă bucur că am regăsit mulţi prieteni. Abia aştept să intru în pâine şi să ajut clubul Dinamo să treacă la un alt nivel. O să am diverse atribuţii. Sunt director general şi o să am multe de făcut. În primul rând, trebuie să am grijă de echipa mare. Şi de academii, care deja fac o treabă bună, dar vreau mai mult. Centrele de copii şi juniori sunt extrem de importante, în perioada următoare vor veni antrenori din afară să îi evalueze pe antrenorii noştri.

O să mă duc să văd şi alte cluburi care au o experienţă mai mare în creştere de copii şi juniori. Apoi trebuie să creez o stabilitate a lotului la prima echipă. Prin relaţiile pe care le am, sper să pot aduce alţi sponsori la Dinamo, caut un investitor serios. Mă voi ocupa şi de transferuri, nea Ando îmi va spune de ce are nevoie şi voi încerca să-i fac pe plac. În momentul ăsta nu ne putem bate cu domnul Becali în privinţa transferurilor, nu ne permitem acest lucru", a declarat Mutu, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Săftica.

Adrian Mutu regretă că nu şi-a încheiat cariera la Dinamo: "Mi-aş fi dorit să mă retrag din cariera de jucător la Dinamo, dar din păcate nu am făcut parte din planurile lui Dinamo în acel moment. Nu este nicio supărare, acum înţeleg că politica lui Dinamo este de a se axa pe jucătorii tineri", a mai spus Mutu.

Mutu le promite fotbaliştilor lui Dinamo că-i va trata la fel cum a fost tratat şi el. Golgheterul all time al echipei naţionale a luat şi prima măsură în Ştefan cel Mare şi a anunţat că fotbaliştii nu vor mai avea voie să discute despre arbitraj: "Pe jucătorii care vor greşi sau vor avea derapaje îi voi trata cum am fost şi eu tratat. Corect, adică. Nu sunt aici să fiu o sperietoare. Am încredere în băieţi, mulţi dintre ei sunt la echipele naţionale. Dacă pot, prin sfaturile mele, să-i ajut pe atacanţi, o fac cu cea mai mare plăcere.

Din acest moment, jucătorii nu mai trebuie să vorbească despre arbitraj. Despre acest lucru vom discuta noi (n.red. conducerea) şi vom luat atitudine atunci când va fi cazul. Voi sta doar în lojă, avem oameni care să stea pe bancă", a conchis Mutu.