Adrian Năstase, mesaj de 1 Decembrie

Adrian Năstase a petrecut ziua de 1 Decembrie în București, alături de soția sa. "Am revenit aseară în București. Vremea se schimbase, precum timpurile. Astăzi este 1 Decembrie, Ziua Națională. Este ziua în care sărbătorim Marea Unire. Din păcate, am găsit, la întoarcere, din nou, Românii separate – una care sărbătorește Unirea la Bucuresti, alta care sărbătorește Unirea la Alba Iulia. Și în Republica Moldova sunt, în continuare, două țări – una care vrea spre vest, alta care vrea spre est. Se vor schimba oare lucrurile până în 2018, când ar trebui să sărbătorim centenarul Marii Uniri? Dana și cu mine am ales să sărbătorim, în felul nostru, Ziua Națională și am ieșit la o plimbare în zăpada proaspăt așternută pe Bulevardul Aviatorilor", a fost mesajul scris de Adrian Năstase pe blogul său.