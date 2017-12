Fostul premier Adrian Năstase și-a lansat astăzi, în prezența unui numeros public, volumul "Cele două Românii", carte care cuprinde perioada politică 2001 - 2004, când autorul a fost și președinte al Partidului Social Democrat. În prezentarea cărții sale, Adrian Năstase a arătat că a ales să povestească, în peste 850 de pagini, ce s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, cu realizări și greșeli. "Sunt într-un fel de convalescență autoimpusă. De ce am scris cartea? Am descoperit că există un fel de Alzheimer colectiv, care ne face să pierdem amintiri, să uităm anumite lucruri și să avem o tentație de a repeta anumite greșeli. Cred că România putea să folosească mai bine cei 10 ani care au trecut, din 2004 până în prezent", a spus fostul premier. În opinia acestuia, nu se poate vorbi în același timp despre o Românie a intelectualității și despre o altă Românie "care trebuie să accepte indicații". "Am sentimentul, din păcate, că nu mai știm să prețuim unul dintre obiectivele fixate în '89 - obținerea libertății. În ultimii 10 ani, nu am reușit nici măcar să intrăm în Schengen, deși exista în 2011 un termen. De ce oare?", a adăugat el. Năstase a mai afirmat că în ultimii 10 ani a existat "un efort masochist de a se distruge partidele politice", apreciind că acest lucru trebuie îndreptat.