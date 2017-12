Adrian Sînă face show la începutul școlii

Un eveniment dedicat exclusiv elevilor și studenților, menit să le facă reîntoarcerea la cursuri mai... ușoară, va avea loc mâine seară, la Mamaia. Petrecerea și concursul de miss „Back to School 2014” vor avea loc de la ora 22.00, în localul de noapte Crema Summer Club din stațiune. Evenimentul este, practic, un bal de început de an școlar, care se adresează tuturor elevilor și studenților constănțeni. Invitatul acestei seri speciale de distracție este Adrian Sînă, deținătorul de drept și, momentan, singurul membru al trupei Akcent. Ca artist, Sînă evoluează acum sub numele de Akcent, având-o, însă, drept colaboratoare de încredere pe solista Lidia Buble, alături de care a lansat mai multe hituri în acest an. Evenimentul este organizat de Sensation Media Group, iar biletele pot fi rezervate de pe pagina de Facebook a organizatorilor.