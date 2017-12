Adrian Vlas, rechemat la prima echipă

Rămaşi doar cu Radu Sardescu între buturi, după ce transferul lui George Curcă de la Dinamo Bucureşti a căzut, conducătorii Farului sunt la un pas de a rezolva problema portarilor, chiar din curtea proprie. Astfel, oficialii grupării de pe litoral au purtat ieri discuţii cu Adrian Vlas şi l-au convins să revină la prima echipă. Goalkeeperul în vârstă de 28 de ani a fost exilat în urmă cu trei luni la echipa secundă, fiindu-i reproşată atitudinea de la meciul pierdut în deplasare, la Botoşani. „Cantonamentul de la Poiana Braşov a decurs foarte bine, iar băieţii şi-au făcut treaba. Sunt mulţumit de lot, dar ne-ar mai trebuit un portar şi un fundaş central, lucru pe care sper să-l rezolvăm cât mai rapid. Ştiu că a mai fost adus un portar tânăr, dar încercăm să întărim şi echipa secundă. Măcelaru poate fi un jucător de viitor, dar noi avem nevoie de unul cu experienţă. Nu este exclus să fie reactivat Vlas”, a avertizat antrenorul Ştefan Stoica. „Vlas are valoare şi trebuie să apere la prima echipă. Am discutat şi am rezolvat toate problemele”, a adăugat patronul Farului, Giani Nedelcu. Vlas, dar şi doi fundaşi centrali pe care constănţenii intenţionează să-i achiziţioneze, vor fi prezenţi la antrenamentul de azi al formaţiei de pe litoral. Constănţenii vor relua astăzi pregătirea la Constanţa, după două zile libere acordate de tehnicianul Farului după revenirea din cantonamentul de la Poiana Braţov. Elevii lui “Mourinho” vor rămâne pe litoral doar până joi, când este programată plecarea în cel de-al doilea stagiu de pregătire din această iarnă, în staţiunea Lara, din Antalya.