Adriean Videanu, audiat la DNA

Preşedintele PDL Bucureşti, Adriean Videanu, a venit, ieri, la DNA, fiind citat pentru a fi audiat și a fost reținut pentru 24 de ore, în contextul în care numele lui ar fi fost menţionat de fostul ministru Gabriel Sandu în declaraţiile date de acesta în dosarul Microsoft. Acesta s-a întâlnit la DNA cu Elena Udrea, care a fost adusă cu mandat pentru a fi audiată în dosarul Microsoft. Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea, este arestat preventiv în dosarul Microsoft, alături de primarul suspendat al municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan. În arest preventiv au fost, până în 25 ianuarie, şi fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu şi omul de afaceri Dumitru Nicolae, aceştia fiind în prezent în arest la domiciliu.

Fostul ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu a fost miercuri la DNA, pentru a da noi declaraţii, el fiind audiat și zilele trecute de către procurorii anticorupție, potrivit unor surse judiciare. Numele lui Adriean Videanu ar fi fost menţionat de fostul ministru Gabriel Sandu în declaraţiile date de acesta în dosarul Microsoft. Gabriel Sandu le-ar fi spus procurorilor că el a aflat, în prima parte a anului 2009, că pentru finanţarea PDL şi a campaniei electorale a partidului ar fi fost create mecanisme care colectau fonduri din companii înregistrate în jurisdicţii internaţionale, iar de aceste operaţiuni s-ar fi ocupat persoane bine pregătite şi de încredere, "care reprezintă interesele unor corporaţii", declaraţiile fiind prezentate în documente citate de televiziunea Antena 3. "Până la finalul anului 2009, am aflat şi înţeles exact aceste mecanisme. Sunt reale, eficiente şi bine structurate, iar sursele fondurilor aproape exclusiv sunt bani publici obţinuţi prin metode ilegale", le-ar fi spus Sandu procurorilor. "Personal, dar raportat la derularea acţiunilor electorale şi complexitatea lor, am executat mereu indicaţiile care mi-au fost transmise de la partid, PDL, iar următoarele persoane îmi comunicau destinaţiile utilizării banilor: Emil Boc, prim-ministru, Vasile Blaga, ministru şi şeful campaniei electorale, Adriean Videanu, Radu Berceanu, Roberta Anastase, dar şi Alin Albu, trezorierul şi administratorul PDL, împreună cu staff-ul său", ar fi declarat Gabriel Sandu în faţa procurorilor DNA. Conform sursei citate, imediat după numirea la Ministerul Comunicaţiilor, Gabriel Sandu ar fi avut o discuţie atât cu persoanele din conducerea PDL pe plan naţional, cât şi cu şefii câtorva organizaţii judeţene ale partidului, între care George Scripcaru (PDL Braşov), Gheorghe Ştefan (PDL Neamţ), Florian Aurelian Popescu (PDL Dâmboviţa), Roberta Anastase (PDL Prahova) şi Cezar Preda (PDL Brăila). "Din discuţiile purtate s-a desprins ideea că trebuie să fiu foarte atent şi să le ascult sfaturile, ca pe anumite funcţii-cheie din minister să punem oameni de încredere şi să-i sprijinim, însă am realizat ulterior că aceste numiri vizau multiple funcţii din administraţia publică, dar şi parlamentari şi europarlamentari. Pentru asta, aşteptările liderilor politici ai PDL era să sprijin campaniile electorale", ar mai fi spus Sandu. Astfel, potrivit sursei menţionate, toate cheltuielile şi obligaţiile cu acest scop ar fi fost făcute sub presiuni efectuate de conducerea PDL, respectiv de Emil Boc, Elena Udrea, Vasile Blaga, Adriean Videanu, Radu Berceanu, Roberta Anastase, Alin Albu şi Gheorghe Ştefan. Sandu ar mai fi spus că asumarea acestor obligaţii viza condiţionarea pentru menţinerea sa în funcţia de ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Fostul ministru susţinea că Gheorghe Ştefan şi Dorin Cocoş i-ar fi oferit o variantă în rezolvarea deficitului, promiţând că-i vor garanta asigurarea din surse proprii, dar temporar, a contribuţiei sale la cele două campanii din anul 2009. "Îmi amintesc că fiecare îmi oferea un sprijin de aproximativ 2 milioane de euro. În schimb, îmi solicitau să obţin semnăturile necesare aprobării HG nr. 460/2009, pentru aprobarea achiziţiei licenţelor Microsoft necesare în perioada 2009 - 2012, precum şi să obţin bugetarea aferentă derulării contractului", ar mai fi spus Gabriel Sandu.

Fostul ministru ar fi adăugat că, întrucât erau de onorat obligaţii financiare încă din anul 2009, suma respectivă s-a distribuit în trei părţi. Prima parte ar fi fost obligaţiile restante, inclusiv compensări ale unor împrumuturi şi cheltuieli aferente campaniei din anul 2008 şi a celor parlamentare. Cea de-a doua parte ar fi reprezentat obligaţii pentru europarlamentarele din mai - iunie 2009, în timp ce partea a treia au fost obligaţii pentru campania prezidenţială din 2009, "poate cea mai scumpă dintre toate, deoarece sumele de bani s-au distribuit atât pentru campania proprie a preşedintelui Traian Băsescu, cât şi pe cea a PDL-ului pentru preşedinte", ar mai fi spus Sandu. Potrivit informațiilor apărute în presă, Gabriel Sandu le-ar fi declarat anchetatorilor, în susținerea solicitării sale de plasare în arest la domiciliu, că pe întreaga durată a mandatului său de ministru al Comunicațiilor ar fi finanțat lunar PDL cu sume însumând aproximativ 300.000 de euro.

El ar mai fi susținut că i-ar fi înmânat acești bani direct şefului său, premierul de la acea vreme, Emil Boc. Potrivit DNA, Dorin Cocoş ar fi cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Ştefan şi Gabriel Sandu, pentru a interveni în achiziţionarea dreptului de utilizare a licenţelor Microsoft, din care 15,7 milioane de euro ar fi ajuns în contul unor firme controlate de cei trei, direct sau prin intermediari. Omul de afaceri Nicolae Dumitru, care controlează grupul de firme Niro, a cerut şi primit, prin firma sa, 7,65 milioane de dolari provenind de la Fujitsu Siemens Computers pentru a interveni la Şerban Mihăilescu şi Dan Nica, membri ai Guvernului la data faptelor, pentru a obţine încheierea contractului de închiriere a licenţelor Microsoft, susţin anchetatorii. În dosarul Microsoft sunt vizaţi alţi opt foşti miniştri: senatorii Şerban Mihăilescu şi Ecaterina Andronescu, deputatul Valerian Vreme, europarlamentarul Dan Nica, Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu, Mihai Tănăsescu şi Adriana Ţicău.