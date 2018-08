Adunare Generală Extraordinară la SSC Farul, una importantă pentru viitorul echipei

08:03:23 / 13 Iulie 2018

DESFIINTARE

SSC FARUL +SUPORTERI==DESFINTARE Sunteti o adunatura de hoti si escroci,care visati doar sa puneti mana pe bani publici si sa-i cheltuiti in scop personal MARICA ESTE CEL MAI MARE PROST DACA SE ASOCIAZA CU VOI...PTR CA NU MERITATI Finantare si ajutor nu veti primi din partea nimanui, deoarece toti factori principali stiu situatia clubului si nu doreste sa se asocieze cu adunaturile orasului gen MIHAILESCU MUZACA PETRESCU SISCU ETC ETC ASA CA PE FRUNTEA VOASTRA SCRIE FALIMENT DESFIINTARE , IAR IN ORAS SE VA NASTE O NOUA ECHIPA , CU OAMENI DE FOTBAL COMPETENTI PROFESIONISTI, iar ssc farul va incepe din nou din liga 4 sau 5, V-ati facut de ras peste tot , cu articole din ziar dezvaluite acum. DE CE NU A-TI SPUS ASTA LA MOMENTUL OPORTUN?? DE CE MIHAILESCULE? TREBUIA SA LUATI ATITUDINE SI SA DEZVALUITI ATUNCI TOATE NEREGULILE CARE STIATI DE ELE A-TI SCOS BANII DE LA FILIALE BANCARE DIN AGIGEA COSTINESTI MANGALIA?? RUSINE RUSINE RUSINE SA VA FIE PLECATI CU TOTII,,,NU NUMAI GRIGORAS PITU AKAN ETC SSC FARUL---DESFIINTATA