ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AJF CONSTANŢA

13:16:05 / 05 Iunie 2014

antrenor

Comentati numai aiurea aici, nu aveti ce face. Am fost in tribuna la Academie, nu este vorbe de nici o japca, a fost un singur fault apreciat total gresit de un arbitru in secunda 20 a jocului, deci Domnilor nici un minut nu trecuse ...haideti sa fim corecti si sa nu aruncam cu noroi gratuit !!!