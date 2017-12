Adunări generale pe bandă rulantă la Argus!

Societatea constănţeană SC Argus SA se confruntă, începând cu anul trecut, cu o situaţie mai puţin obişnuită. Mai exact, acţionarii din cadrul societăţii s-au împărţit în două tabere, fiecare dintre ele revendicând conducerea celei mai vechi fabrici de ulei din ţară: Argus. Una dintre tabere este formată din societăţile omului gălăţean de afaceri Cătălin Chelu. El a preluat pachetul majoritar al fabricii la sfârşitul anului trecut, prin intermediul grupului de firme pe care îl controlează, în calitate de acţionar majoritar. Potrivit legislaţiei în vigoare, pachetul majoritar al Argus a fost preluat în mod fraudulos. Mai exact, acţiunile au fost cumpărate fără să respecte prevederile legale potrivit cărora atunci când un acţionar atinge pragul de 33% din acţiuni este obligat să se oprească şi să lanseze o ofertă publică de cumpărare. În prezent, Chelu deţine peste 40% din acţiunile Argus, însă, potrivit unei decizii a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) - organism de control pe piaţa de capital - el are drept de vot doar pentru 33% din acţiuni. Restul îi vor fi recunoscute doar după ce va depune oferta de preluare. Cealaltă tabără este reprezentată de restul acţionarilor Argus, care solicită afaceristului gălăţean să se conformeze dispoziţiilor CNVM şi să respecte legea.

LĂSAŢI PE DINAFARĂ Conflictul între cele două tabere a debutat în septembrie anul trecut, când reprezentanţii taberei Chelu au organizat Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA), la care nu au permis accesul celeilalte tabere. În cadrul respectivei şedinţe, au revocat fostul Consiliu de Administraţie (CA) şi au numit o nouă conducere a societăţii. După cum era de aşteptat, AGA a fost contestată de restul acţionarilor, cărora instanţa le-a dat câştig de cauză, deciziile din cadrul întrunirii devenind nule. Mai mult, CNMV a solicitat organizarea unei noi Adunări, de această dată convocată legal, de cei doi administratori în funcţie (Dan Voiculescu şi Radu Constantin). Şedinţa a avut loc în noiembrie, la aceasta participând atât firmele lui Chelu cât şi ceilalţi acţionari. Cu majoritate de voturi a fost numit un nou CA, care a fost, între timp, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului, devenind legal. Nemulţumiţi de această decizie, reprezentanţii firmelor afaceristului gălăţean au contestat în instanţă AGA, însă au pierdut. Cu alte cuvinte, în prezent, atât din punct de vedere legal cât şi al CNVM, membrii recunoscuţi şi legali ai CA din cadrul Argus sunt cei numiţi în şedinţa din noiembrie. Asta însă nu îi împiedică pe membrii taberei Chelu să refuzeze accesul noului CA în incinta societăţii şi predarea documentelor societăţii.

ADUNĂRI CONTESTATE ÎN INSTANŢĂ Mai mult, au fost organizate o serie de Adunări Generale, la care au participat doar ei. Ultima AGA, potrivit unui comunicat emis presei ieri, a avut loc pe 12 iunie 2012, când a fost revocat CA-ul ales în noiembrie şi au fost aleşi noi membri. „Numai aceste persoane pot adopta decizii ale CA al SC Argus SA, pe perioada cât exercită această funcţie (...)”, se mai arată în comunicat. De asemenea, reprezentanţii firmelor lui Cătălin Chelu atrag atenţia că deciziile AGA trebuie respectate chiar şi de cei care nu au participat la şedinţă, lucru prevăzut în legislaţie. „Începând din noiembrie, o dată la două-trei luni, respectivele persoane au organizat câte o AGA în care revocau CA-ul ales în noiembrie 2011 şi alegeau alţi membri. De fiecare dată am contestat deciziile în instanţă şi am câştigat. După fiecare proces se organiza o nouă AGA în care se reluau aceleaşi subiecte. Şi în cazul Adunării din iunie am depus contestaţie”, a spus directorul general legal numit, Ioan Păuna. Potrivit unor informaţii neoficiale, societatea ar avea pierderi de 2.200.000 de lei, însă aceasta nu va putea fi confirmată decât în momentul în care actele societăţii vor putea fi verificate. Mai grav este că, din cauza neregulilor din cadrul Argus, tranzacţionarea acţiunilor societăţii la bursă a fost suspendată.