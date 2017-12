Adversar puternic pentru CVM Tomis în optimile Cupei CEV

Adversara Tomisului în optimile de finală ale Cupei CEV este formaţia austriacă Hypo Tirol Innsbruck, una dintre echipele de top ale voleiului european, cu participări regulate în cupele continentale. Tirol este actuala vicecampioană, după ce în ediţiile anterioare, 2004-05 şi 2005-06, cucerise titlul în Austria. Alte performanţe pe plan intern sînt locul 2 în campionat, în 2001-02, 2002-03 şi 2003-04, precum şi cucerirea Cupei Austriei în 2003-04, 2004-05 şi 2005-06. Pe plan internaţional, tirolezii se mîndresc cu participări în grupele Ligii Campionilor, la ultimele trei ediţii (3 victorii şi 23 de eşecuri), cu locul 2 în Interliga Europei Centrale, ediţia 2005-06, şi cu locul 3 în Top Teams Cup, ediţia 2003-04, cînd au pierdut semifinala cu... Deltacons Tulcea. Atunci, austriecii au găzduit Final Four, iar din echipa de atunci mai joacă şi acum Găvan şi Mellitzer, în timp ce Tomisul îi are în lot pe Ilieş şi Tănăsescu, foştii componenţi ai Deltaconsului.

Ca şi echipa din Bled, adversara de anul trecut a Tomisului din sferturile Top Teams Cup, Tirol joacă direct în faza eliminatorie a campionatului intern, care începe în martie! Pînă atunci, austriecii participă în Interliga Europei Centrale, alături de alte nouă echipe: cîte două din Austria, Slovenia, Slovacia şi Croaţia plus una din Ungaria. Tirol este lideră la ora actuală, după patru etape, jucînd însă un meci în plus faţă de Aon hotVolleys Viena, care a reuşit numai victorii. Formaţia din Innsbruck are patru succese (3-1 cu Nove Mesto, 3-0 cu Kometa Kaposvar şi 3-0 cu OK Maribor - pe teren propriu şi 3-0 cu Posojilnica - în deplasare) şi o înfrîngere, 0-3 acasă cu ACH Volley (noul nume al lui Autocommerce Bled). Hypo Tirol îşi dispută meciurile de pe teren propriu în USI Halle din Innsbruck, o sală cu 2000 de locuri.

Faţă de sezonul trecut, adversara campioanei României şi-a restructurat serios lotul. Au plecat ridicătorul american Fernando Morales, centrul brazilian Gilson Luiz De Franca, centrul finlandez Mikka Heikkinen şi extremele Juan Pablo Porello (Argentina), Ivica Jevtici (Serbia) şi Pascal Cardinal (Canada). În locul lor au fost transferaţi trei jucători cu experienţă: italianul Meggiolaro, fost la Padova, sîrbul Skoric şi maghiarul Gelencser, fost internaţional. Dintre ei se remarcă Edin Skoric, al cărui palmares este impresionant, fiind campion european în 2001 cu naţionala Iugoslaviei şi medaliat olimpic cu bronz la Sydney în 2000, alături de mari vedete ale voleiului mondial, ca fraţii Grbic, Miljkovic, Vujevic sau Geric! Tirol a mai adus şi trei tineri, Amalthof, Kelenc şi Stojkovic (ultimul este un sîrb împrumutat de la Lube Macerata), dar şi pe maghiarul Mozer şi brazilianul Douglas Duarte. Găvan (născut în România şi naturalizat), Mellitzer şi Laure sînt internaţionali austrieci. Formula în care Tirol a jucat în 16-imi împotriva croaţilor de la Mladost Zagreb a fost: Meggiolaro - Mellitzer, Găvan, Douglas, Skoric, Mozer şi libero Laure (au mai intrat: Gelencser, Chrtiansky jr. şi Stojkovici). Pînă în decembrie, cînd vor evolua împotriva lui Tomis, austriecii vor mai susţine cinci partide în Interligă.

Lotul echipei Hypo Tirol Innsbruck

1. Arno AMALTHOF extremă (1,82 m, 21 ani)

2. Erardo MEGGIOLARO coordonator (1,90 m, 30 ani)

3. Stefan CHRTIANSKY jr. extremă (1,99 m, 18 ani)

4. Lukas WEBER coordonator (1,84 m, 20 ani)

5. Daniel GĂVAN centru (2,02 m, 30 ani)

6. Fred LAURE libero (1,78 m, 25 ani)

7. Zoltan MOZER extremă (1,91 m, 25 ani)

8. Douglas DUARTE centru (2,03 m, 24 ani)

9. Matthias MELLITZER universal (1,96 m, 27 ani)

10. Edin SKORIC extremă (1,96 m, 32 ani)

11. Balazs GELENCSER centru (2,04 m, 31 ani)

12. Ulrich KELENC universal (1,97 m, 19 ani)

13. Milos STOJKOVIC extremă (2,00 m, 20 ani)

Antrenor principal: Stefan CHRTIANSKY

Antrenor secund: Waldemar LESNER